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Начала свою работу уникальная интернет-площадка о туризме и отдыхе в Беларуси

28.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Начала свою работу уникальная интернет-площадка о туризме и отдыхе в Беларуси
Первый онлайн-канал о туризме и отдыхе заработал в Беларуси. Об этом сообщила директор ЧНПУП «Автоматизированные технологии туризма» Марина Гнедая во время круглого стола ПРООН «Сближение информационных технологий и сферы туризма: новые возможности для развития индустрии», который прошел сегодня в рамках 25-й международной туристской выставки «Турбизнес-2018».

Уникальная для Беларуси бесплатная площадка для просмотра видео в режиме реального времени доступна на портале tv.sanatorii.by 24 часа в сутки 7 дней в неделю. — Сотрудники нашей компании побывали во всех уголках Беларуси и собрали детальную информацию обо всех объектах отдыха. Совершено более тысячи служебных поездок, собран архив из более чем 1 800 000 фотографий, снято около десяти тысяч видеороликов, большинство из которых загружено на наш Youtube-канал www.youtube.com/user/sanatoriiby, — отметила Марина Гнедая. — Мы отобрали самые интересные материалы и сегодня, во Всемирный день туризма, подвели небольшой итог нашей кропотливой работы. Мы создали площадку, где представлен видеоконтент о санаториях, оздоровительных центрах, базах отдыха, туристических комплексах, пансионатах, домах охотника, гостиницах и усадьбах Беларуси. Это абсолютно разнообразные сюжеты — от живописных пейзажей до уникальных методик лечения в санаторно-курортных учреждениях и интервью врачей.

— В этом году мы открыли для себя новое направление. Это съемка обзорных видеороликов о санаториях, которые отображают наиболее полную информацию об условиях проживания, инфраструктуре, питании, лечебной базе, организации досуга в здравницах. Суть заключается в том, что наши сотрудники проживают один день в санатории и все «испытывают на себе», а затем в деталях рассказывают о своих впечатлениях. Мы надеемся, что эта информация будет максимально полезной для тех, кто не может определиться с выбором объекта для отдыха и оздоровления. Теперь не нужно тратить время на долгие поиски в интернете. Отмечу, что на этом наша компания останавливаться не собирается. В планах — развитие онлайн-канала и дальнейшее масштабирование видеоконтента об оздоровлении и отдыхе в Беларуси, — подытожила Марина Гнедая.

ЧНПУП «Автоматизированные технологии туризма» — белорусский туроператор, который специализируется на внутреннем и въездном туризме в Республике Беларусь. Это первая отечественная компания, которая предложила клиентам в 2007 году круглосуточный сервис онлайн-бронирования всех видов туристических услуг в Беларуси — предприятие располагает 9-ю специализированными интернет-порталами (sanatorii.by, ekskursii.by, beltur.by и др.). Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко №222 от 23 июня 2017 года ЧНПУП «Автоматизированные технологии туризма» занесено на Республиканскую доску Почета. Впервые с момента открытия доски Почета в 1999 году столь высокой награды удостоено частное туристское предприятие.

 

 

 

 
 
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Первый онлайн-канал о туризме и отдыхе заработал в Беларуси. Об этом сообщила директор ЧНПУП «Автоматизированные технологии туризма» Марина Гнедая во...
 
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