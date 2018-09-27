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Ограничение движения 29 сентября в связи с ярмаркой в Бресте
28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с проведением осенней ярмарки по продаже картофеля, другой плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, 29 сентября 2018 года.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 09.00 до 16.00 часов в районе проведения осенней ярмарки будет ограничен заезд транспортных средств на стоянки за ЦУМом, ТЦ «Дидас Персия», РУСП «Белгосстрах» (ул.Московская, 273/1) и КУПОУ «Приграничный сервис» (ул.Сябровская, 61/1).
В период времени с 06.00 до 16.00 часов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по проспекту Республики, на участке от ул.Крушинской до ул.Московской.
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В связи с проведением осенней ярмарки по продаже картофеля, другой плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, 29 сентября 2018 года. полный список мест...
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