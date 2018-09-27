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"От радости выскочили из машины и стали кричать!" Молодая семья из Кобрина выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"

28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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У победителей розыгрыша "Удача в придачу!" обычный будний вечер вторника всегда превращается в праздник. Все прыгают от радости, обнимаются, принимают сотни поздравлений от близких и друзей. Так было и в 87-м туре розыгрыша. 31-летний Александр Самсонюк из Кобрина, узнав, что стал хозяином квартиры в Минске, от счастья с женой выпрыгнули из авто и стали его раскачивать. Что еще делать, когда эмоции переполняют?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59229.php

"От радости выскочили из машины и стали кричать!" Молодая семья из Кобрина выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"

А вот Елена Шиманская из Несвижа вообще не верила, что удача постучит в ее дом. Елена Антоновна - директор магазина "Евроопт" - считала, что у сотрудников компании самые низкие шансы на победу. И ошибалась. И как приятно, что накануне праздника Дня учителя удача выбрала двух учителей: Светлану Шевчик из Калинковичей и Светлану Кислую из Молодечно. Также автомобили в этом туре выиграли Ирина Толкач, бухгалтер из Минска, и маляр Любовь Вечер из Борисова.

Розыгрыш призов состоялся во вторник, а уже в четверг главные победители 87-го тура собрались в столичном "Е-сити" на ул.Денисовской, 8, где расположена студия игры "Удача в придачу!", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что приятно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, это уже сделал "Евроопт".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59229.php

"От радости выскочили из машины и стали кричать!" Молодая семья из Кобрина выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"

Ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры победителям 87-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

- Сначала эмоций было так много! А теперь пришло осознание: я выиграл квартиру в Минске! - рассказывает счастливый 31-летний Александр Самсонюк из города Кобрина Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59229.php

"От радости выскочили из машины и стали кричать!" Молодая семья из Кобрина выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"

Александру Самсонюку до этого везло только по мелочам!

 
Теги: Минск
 
 
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У победителей розыгрыша "Удача в придачу!" обычный будний вечер вторника всегда превращается в праздник. Все прыгают от радости, обнимаются, принимают сотни...
 
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