Отец подростка, который совершил суицид в Барановичах, рассказал о случившемся, чтобы предостеречь других родителей

Летом в Барановичах три подростка совершили суицид. Каждый – по своим причинам. Объединяет их лишь то, что все они росли в благополучных семьях. Отец одного из погибших парней пришел в Intex-press. Он решил рассказать о наболевшем и обратиться ко всем родителям, чтобы предупредить подобные случаи.



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Горожанин Александр этим летом потерял 16-летнего сына: парень покончил жизнь самоубийством. Личная трагедия заставила мужчину по-новому взглянуть на отношения родителей и детей. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Погибшего 16-летнего Диму обнаружила его мама, которая после обеда пришла с работы. Дима покончил жизнь самоубийством.

Родители в шоке от случившегося. Дмитрий окончил 10 классов барановичской гимназии. Учился он, рассказывает отец мальчика Александр, неплохо: всего пару годовых «шестерок». Уделял внимание химии, потому что хотел стать врачом или ветеринаром. По словам родителей и знакомых, был открытым и активным. Участвовал в школьных мероприятиях – пел. Любил фотографировать.

– Когда летом в Барановичах подросток совершил суицид, жена разговаривала с Димой. Он говорил, что никогда бы так не сделал, – вспоминает Александр. – У него была куча планов. Наш сын жил: за неделю до случившегося он ездил с друзьями в Минск, купил там себе кроссовки и футболку, думал о поступлении в университет и репетиторах, которые ему были нужны для подготовки, планировал отдых на море, на который мы собрались ехать в начале августа. Уже после смерти Димы по почте пришли наушники и флешка, которые парень заказал в интернете. Пришел и приз, который Дима выиграл в рекламной игре, но который он уже никогда не увидит.

«Все могло бы быть по-другому»

Говорить о сыне Александру сложно. Мужчина до сих пор не может поверить, что Димы больше нет в живых.

По словам Александра, когда все случилось, они не понимали, что могло толкнуть их сына на этот шаг.

– Позже друзья Димы рассказали, что он был замешан в неприятной истории.

Вечером 23 июля сын встретил друзей возле магазина на улице Ленина. Все вместе они зашли в магазин, там одного из знакомых Димы поймали за воровством и задержали, остальных отпустили, – рассказывает Александр.

Он говорит, что на следующий день вечером Диме позвонил инспектор по делам несовершеннолетних. Их беседа длилась около трех минут. На следующий день, 25 июля, Димы не стало.

По словам Александра, инспектор потом рассказал им, что Дима тоже попал на камеру видеонаблюдения в момент кражи, и он позвонил, чтобы вызвать его в милицию и узнать телефоны родителей: на домашний телефон никто не отвечал.

– Я никого не обвиняю в произошедшем и нисколько не снимаю ответственности с сына за поступок, который он совершил. Но мне не дает покоя вопрос: правильно ли поступил инспектор? Почему в течение дня он не позвонил нам – родителям, а поздно вечером набрал Диме?! Если бы позвонили сначала мне или жене, все могло бы быть по-другому, – говорит Александр. – Конечно, я понимаю, что мнения людей разделятся: одни обвинят в случившемся Диму, другие – нас, третьи – милицию. Но я знаю, что сына нам никто не вернет. Эта боль останется на всю жизнь. А найти новый смысл жизни мы уже не сможем, ведь утратили самое дорогое, что есть на земле, – своего ребенка.

«За бытовыми вопросами не всегда замечаем важное»

Сейчас Александр во многом винит себя – что не смог раскрыть сыну смысл жизни, не научил его верить в себя, владеть собой и вставать после падения. Да, у всех был переходный возраст. Никому не удалось его проскочить.

– В этом возрасте мир подростка сужен до проблем и фобий, которые взрослым кажутся чепухой. Любая из них может привести к неисправимым последствиям. И сейчас я понимаю это очень отчетливо, – поясняет Александр. – Мне тоже раньше казалось, что все идет хорошо, и бед, которые происходят в других семьях, в моей жизни никогда не будет. Мы думаем, что нас это не коснется, и за бытовыми вопросами и работой мы не всегда замечаем важное. Сейчас, анализируя прошлое, я замечаю мелочи и намеки, которые сын вскользь хотел сказать своим поведением. Возможно, у него были какие-то проблемы, о которых он готов был рассказать. Но я его не услышал…

У детей, по словам мужчины, всегда будут тайны от родителей. Но, чтобы с ними не произошло то, что случилось с Димой, родителям нужно быть более внимательными к своим детям.

– Я призываю всех взрослых: выслушивайте ребенка, услышьте то, что он хочет вам сказать, выводите на откровенный разговор. Чтобы потом не корить себя. Дети должны жить!

«Мы ругаем, чтобы предостеречь, а не напугать»

Подросткам, у которых сейчас непростой период в жизни, Александру тоже есть что сказать:

– Проблемы, которые кажутся вам значимыми, можно решить, отделавшись легким испугом. Будьте откровенны с родителями. Не бойтесь наказания: мы ругаем, чтобы предостеречь вас, а не напугать. Когда происходит что-то неприятное, вы думаете лишь о том, что мы будем кричать. Но поймите, даже отругав, мы сделаем все, чтобы спасти вас!

Александр просит детей доверять родителям, ведь они – самые близкие люди. Каждый ребенок для своих мамы и папы – лучший, он – гордость и радость их жизни.

– Мне горько осознавать, что случай свел на нет жизнь моего сына. Ему было 16 лет, он был полон сил, планов и перспектив. Он жил, а вместе с ним жили и мы, родители, – едва сдерживая слезы, говорит мужчина. – Сейчас в душе пустота, от которой невозможно избавиться. Знаю, время вспять повернуть нельзя, но я бы все отдал, чтобы Дима жил…

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Евгения Точицкая, врач-психотерапевт Городского клинического психиатрического диспансера г. Минска:

– В большинстве случаев детский суицид – это попытка сказать окружающим то, что ребенок не умеет или не в состоянии донести другим способом. Чаще всего это послание звучит как: «мне очень нужны любовь и помощь, и я не могу их получить», «я никому не нужен», «я не знаю, как выбраться из безвыходной ситуации», «я отомщу вам, вот умру – и тогда вы пожалеете» или «смотри, как я люблю тебя, я не могу без тебя жить».

Подобные ситуации могут возникнуть и во вполне благополучных семьях. Значительно увеличивают риск как формальное, холодно-требовательное отношение родителей, так и сверхзаботливое, не оставляющее ребенку возможности принимать собственные решения и учиться на своих ошибках. В обоих случаях важным фактором зачастую становится страх не оправдать ожидания.

Абсолютных критериев распознавания того, что ваш ребенок подошел близко к краю, нет. Но стоит обратить пристальное внимание, если:

• ваш ребенок стал поднимать темы самоубийств, смерти, видит сны с сюжетами катастроф, ги-

белью людей, проявляет повышенный интерес к орудиям и способам суицида;

• пишет письма или заводит разговоры прощального характера, внезапно начинает разбирать и/или раздавать любимые вещи, приводить в порядок дела;

• стал очень раздражительным, внезапно «взрывается на пустом месте», живет на грани риска, у него резко меняется настроение;

• потерял интерес к любимым делам, стал тяжел на подъем, похож на сонную муху, уходит от обязанностей, бессмысленно проводит время;

• утратил уверенность в себе, самоуважение, переживает тяжелую вину, стыд (это может маскироваться вызывающим поведением, дерзостью);

• начал или усилил употребление алкоголя или наркотиков. Что важно делать в такой ситуации?

Во-первых, очень серьезно отнестись к этой угрозе. Даже если вы убеждены, что это детский шантаж, ребенок не всегда способен рассчитать степень опасности.

Во-вторых, в такой ситуации очень важно поговорить с ребенком откровенно, не избегая и не выказывая страха к этой теме. Не бойтесь прямо спросить о самоубийстве. Внимательно выслушайте своего ребенка, постарайтесь понять его видение ситуации. Не нужно спорить с ним, читать нотации, смеяться над его словами, высказываться в духе: «мне бы твои проблемы», «ты живешь лучше других». Это только углубит ощущение одиночества ребенка и того, что его никто не понимает.

Не оставляйте ребенка один на один с проблемой, помогите найти конструктивные выходы. Привлеките к оказанию поддержки людей, значимых для ребенка. И не бойтесь обращаться за помощью к специалистам.

"Куда позвонить подростку в кризисной ситуации?

– Республиканская «Детская телефонная линия» – 8-801-100-16-11

(работает круглосуточно);

– телефоны доверия для детей и подростков: в Бресте 8 (0162) 25-57-27,

в Минске 8 (017) 263-03-03. Обе работают круглосуточно.