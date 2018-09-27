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На пожаре в собственном доме погибла жительница Жабинковского района
28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест
На пожаре в собственном доме погибла жительница Жабинковского района
27.09.2018 г. в 10 часов 50 минут произошел
В огне погибла хозяйка дома 1931 г.р., пенсионерка. Причина пожара устанавливается.
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На пожаре в собственном доме погибла жительница Жабинковского района 27.09.2018 г. в 10 часов 50 минут произошел пожар в дер. Замошаны Жабинковского р-на. В результате...
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