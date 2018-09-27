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В районе деревни Скоки сгорело 2 скирды соломы

28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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27.09.2018 в 14-39 в ЦОУ Брестского УМЧС поступило сообщение о пожаре скирды соломы в районе деревни Скоки возле фермы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59225.php

В районе деревни Скоки сгорело 2 скирды соломы

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что происходит горение двух скирд соломы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59225.php

В районе деревни Скоки сгорело 2 скирды соломы

Скирды соломы, размерами 7x70 м каждая, укоса 2018 года принадлежат ОАО, (всего находилось 3 скирды параллельно расположенных, на расстоянии 30 м друг от друга).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59225.php

В районе деревни Скоки сгорело 2 скирды соломы

В результате пожара огнем уничтожено 29 тонн соломы, спасено 18 тонн соломы. Пострадавших нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59225.php

В районе деревни Скоки сгорело 2 скирды соломы

Причина пожара устанавливается.

 
 
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27.09.2018 в 14-39 в ЦОУ Брестского УМЧС поступило сообщение о пожаре скирды соломы в районе деревни Скоки возле фермы. По прибытии к месту вызова спасателей...
 
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