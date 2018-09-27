В районе деревни Скоки сгорело 2 скирды соломы

27.09.2018 в 14-39 в ЦОУ Брестского УМЧС поступило сообщение о пожаре скирды соломы в районе деревни Скоки возле фермы.



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По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что происходит горение двух скирд соломы.



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Скирды соломы, размерами 7x70 м каждая, укоса 2018 года принадлежат ОАО, (всего находилось 3 скирды параллельно расположенных, на расстоянии 30 м друг от друга).



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В результате пожара огнем уничтожено 29 тонн соломы, спасено 18 тонн соломы. Пострадавших нет.



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Причина пожара устанавливается.