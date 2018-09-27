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Работники транспортной инспекции почти 2 недели проверяли школьные автобусы

28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Работниками филиала Транспортной инспекции по Брестской области в период с 31 августа по 11 сентября 2018, совместно с представителями районных отделов образования, был проведен целевой комплекс контрольных мероприятий «Школьный автобус» по вопросу соблюдения автомобильными перевозчиками законодательства в области транспортной деятельности при осуществлении подвоза обучающихся в учреждения образования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59224.php

Работники транспортной инспекции почти 2 недели проверяли школьные автобусы

фото - иллюстрация

Особое внимание обращалось на техническое состояние транспортных средств, их соответствия требованиям Государственного стандарта СТБ 2025-2009 «Автобусы для перевозки детей. Общие технические Требования», периодичность прохождения школьными автобусами государственного технического осмотра и наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

В результате контрольных мероприятий проверено 281 школьный автобус. Из них 187 автобусов не соответствует требованиям Государственного стандарта СТБ 2025-2009 «Автобусы для перевозки детей. Общие технические требования»: отсутствие на кузове автобуса надпись «Дети», цвет кузова автобуса не окрашен в желтый цвет, не во всех автобусах сидения обращены по ходу движения и оборудованы ремнями безопасности.

Выявлены неисправности транспортных средств и условия, при которых запрещается их участие в дорожном движении: отсутствие медицинской аптечки, отсутствие огнетушителя. В двух автобусах отсутствовали разрешения на допуск их к участию в дорожном движении.

Транспортная инспекция и в дальнейшем будет осуществлять особое внимание за соблюдением автомобильными перевозчиками законодательства в области транспортной деятельности при осуществлении перевозок детей.

 
 
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Работниками филиала Транспортной инспекции по Брестской области в период с 31 августа по 11 сентября 2018, совместно с представителями районных отделов образования,...
 
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