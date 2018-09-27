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«Брест нараспашку»: Иван Чайчиц рассказал о «Граффити на стенах Брестской крепости»

28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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27 сентября 2018 года в Центральной Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина стартовал краеведческий проект «Брест нараспашку». С лекцией «Граффити на стенах Брестской крепости» выступил известный брестский краевед Иван Чайчиц. Они сразу оговорил, что представляет работу большого количества людей, большинство из которых объединены в интернет сообществе «Фортификэйшн.ру» и занимаются историей русских фортификационных сооружений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59223.php

«Брест нараспашку»: Иван Чайчиц рассказал о «Граффити на стенах Брестской крепости»

Понятием «граффити» в контексте исторических надписей обозначены надписи карандашом, грифелем, сажей, краской или просто выцарапанные на стенах солдатским штыком, гвоздем, осколком. В современной истории это понятие стало символом вандализма, - рассказал Иван Чайчиц.

Более 5 лет группа энтузиастов из 5 человек ищет, фотографирует, изучает надписи, сохранившиеся на стерах Брестской крепости. Результаты исследования были представлены в прошлом году в Москве в рамках проекта «Судьба солдата».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59223.php

«Брест нараспашку»: Иван Чайчиц рассказал о «Граффити на стенах Брестской крепости»

На Тереспольском, Кобринском, Волынском укреплениях Брестской крепости сохранились надписи, которые оставили военнослужащие Русской императорской армии, Войска Польского, красной и Советской армий. Солдаты процарапывали имена, даты рождения, сроки службы, считали дни до демобилизации, признавались в любви и рисовали прекрасные женские головки и, возможно, себя – мужчины на воинской службе в жандармерии или, например, пехоте. Среди надписей на русском и польском исследователи нашли исторические граффити на английском ил немецком языках.

- Мы встретили фамиии людей известных историкам, например, Смирнов и Гаврилов. Скорее всего – это однофамильцы, а не известные всему миру защитник Брестской крепости майор Гаврилов или журналист и писатель Сергей Смирнов. Но, кто знает… - заметил Иван.

Граффити можно назвать и надпись «Умираем не срамя». Подлинный кусок стены подвала разрушенного Белого дворца можно увидеть в музее обороны Мемориала. Раненые военнослужащие, замурованные в подвалах разрушенного Белого дворца, пытались прорваться, долбя стены лопатами и штыками. Но воздух закончился… Слова, оставили глубокие царапины на кирпичах и сохранились в памяти людей.

А вот надпись «Ни мира, ни войны», которую нарком Троцкий оставил на стене бильярдной Белого дворца сохранились только на фото, которое есть в коллекции Андрея Долговского.

Удивительно, но надписи на стенах позволяют узнать о давних событиях, армейском крепостном быте, местах, где размещались гауптвахты и содержались в военнопленные. Например, Олег Полишук и Иван Чайчиц нашли на стене упоминание об «авианападении немецких бандитов 3 сентября 1939 г.». ОБ этом налете есть информация в архиных документах.

Надписи позволяют восстановить память о людях.

- Идентификация имени осуществляется путем размещения фото с надписью в специальном разделе на сайте. Фамилия проверяются по сохранившимся спискам пропавших без вести или погибших военнослужащих, имеющихся в свободном доступе в сети интернет.

Краеведы обнаружили в Брестской крепости надписи, сделанных военнослужащими всех армий мира, которые ждут идентификации. Это были традиционные и сейчас «Здесь был Вася», столбики цифр о количестве отсортированных снарядов или причину, по которой арестант отбывает военную провинность на гауптвахте. Слова на стенах рассказывают об ариях и соединениях, географии призыва и истории страны. Например «Дембель, как революция, неизбежен» или «До приказа остался 61 день».

 
Теги: Брест
 
 
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27 сентября 2018 года в Центральной Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина стартовал краеведческий проект «Брест нараспашку». С лекцией «Граффити на стенах...
 
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