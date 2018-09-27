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Сегодня в Брестском районе будет ограничено движение. Почему?

28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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28 сентября в период времени с 10:45 до 16:45 часов в связи с проведением республиканских соревнований по велосипедному спорту памяти первого директора учебно-спортивного учреждения "ДЮСШ № 2 г.Бреста" Н.В. Дранько будет ограничиваться движение транспортных средств и самоходных машин по следующим маршрутам:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59222.php

Сегодня в Брестском районе будет ограничено движение. Почему?

д.Вистычи-д.Смуга-поворот на д.Остромечево - (Н495 на 9 км)-д.Смуга-д.Вистычи.

д.Вистычи-д.Смуга-д.Вулька-поворот на д.Остромечево-поворот на Н344-д.Вулька-д.Смуга-д.Выстычи.

Заблаговременно планируйте свой маршрут движения, будьте внимательны и осторожны.

 
Теги: Брест
 
 
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28 сентября в период времени с 10:45 до 16:45 часов в связи с проведением республиканских соревнований по велосипедному спорту памяти первого директора...
 
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