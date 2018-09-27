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Сегодня в Брестском районе будет ограничено движение. Почему?
28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест
28 сентября в период времени с 10:45 до 16:45 часов в связи с проведением республиканских соревнований по велосипедному спорту памяти первого директора учебно-спортивного учреждения "ДЮСШ № 2 г.Бреста" Н.В. Дранько будет ограничиваться движение транспортных средств и самоходных машин по следующим маршрутам:
д.Вистычи-д.Смуга-поворот на д.Остромечево - (Н495 на 9 км)-д.Смуга-д.Вистычи.
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28 сентября в период времени с 10:45 до 16:45 часов в связи с проведением республиканских соревнований по велосипедному спорту памяти первого директора...
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