Пользователи в социальных сетях делились кадрами красивого природного явления.



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Брестом появилась радуга " alt="Утром 28 сентября в небе над Брестом появилась радуга ">



Радуга появилась на непродолжительное время рано утром над городом Брестом и была совсем небольшой.



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Для сентября, да ещё при подобной прохладной погоде радуга - явление нехарактерное.



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Однако на самом деле она может появляться в любое время года - и даже зимой.