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Утром 28 сентября в небе над Брестом появилась радуга
28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест
Пользователи в социальных сетях делились кадрами красивого природного явления.
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Радуга появилась на непродолжительное время рано утром над городом Брестом и была совсем небольшой.
Для сентября, да ещё при подобной прохладной погоде радуга - явление нехарактерное.
Однако на самом деле она может появляться в любое время года - и даже зимой.
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