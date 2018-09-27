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Утром 28 сентября в небе над Брестом появилась радуга

28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пользователи в социальных сетях делились кадрами красивого природного явления.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59220.php

Брестом появилась радуга " alt="Утром 28 сентября в небе над Брестом появилась радуга ">

Радуга появилась на непродолжительное время рано утром над городом Брестом и была совсем небольшой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59220.php

Утром 28 сентября в небе над Брестом появилась радуга

Для сентября, да ещё при подобной прохладной погоде радуга - явление нехарактерное.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59220.php

Утром 28 сентября в небе над Брестом появилась радуга

Однако на самом деле она может появляться в любое время года - и даже зимой.

 
Теги: Брест
 
 
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Пользователи в социальных сетях делились кадрами красивого природного явления. Радуга появилась на непродолжительное время рано утром над городом Брестом и...
 
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