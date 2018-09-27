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ХИТ-цена: обзор выгодных предложений от ОАО «Продтоваров»

28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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В сети магазинов ОАО «Продтовары» в городе Бресте с 19 сентября по 2 октября действует очередная акция ХИТ-Цена. Совершайте выгодные покупки в сети наших магазинов.

Не пропустите!

ХИТ-цена: обзор выгодных предложений от ОАО «Продтоваров»

Акция распространяется на большое количество товаров, в т.ч. кулинарную и кондитерскую продукцию собственного производства.

Посещайте магазины «Продтовары» и супермаркет «МIКС», находите товары с желтым ценником и покупайте выгодно! Спешите экономить!

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ХИТ-цена: обзор выгодных предложений от ОАО «Продтоваров»

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ХИТ-цена: обзор выгодных предложений от ОАО «Продтоваров»

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ХИТ-цена: обзор выгодных предложений от ОАО «Продтоваров»

увеличить (+)
 

ХИТ-цена: обзор выгодных предложений от ОАО «Продтоваров»

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На этом хорошие новости не заканчиваются: в нашей сети работают магазины формата «Дискаунтер», а это значит, что теперь мы всегда будем радовать Вас качественными товарами по постоянно НИЗКИМ ценам! Свыше 3000 позиций, высокое качество и по-настоящему низкие цены — все это Вы найдете в наших дискаунтерах по адресам:

Дискаунтер 1 — ул. Волгоградская, 38А (напротив рынка «Лагуна»)

Дискаунтер 2 — ул. Машерова, 11 (на пересечении ул. Ленина и пр-та Машерова)

Дискаунтер 3 — ул. Ленина, 4 (напротив центрального парка)

Ежедневно с 10.00 до 21.00

Цель наших магазинов — это качественные товары и НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ХИТ-цена: обзор выгодных предложений от ОАО «Продтоваров»

*На правах рекламы
ОАО «Продтовары»
УНП 200019837

 
Теги: Брест
 
 
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В сети магазинов ОАО «Продтовары» в городе Бресте с 19 сентября по 2 октября действует очередная акция ХИТ-Цена. Совершайте выгодные покупки в сети наших...
 
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