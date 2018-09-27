ХИТ-цена: обзор выгодных предложений от ОАО «Продтоваров»

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На этом хорошие новости не заканчиваются: в нашей сети работают магазины формата «Дискаунтер», а это значит, что теперь мы всегда будем радовать Вас качественными товарами по постоянно НИЗКИМ ценам! Свыше 3000 позиций, высокое качество и по-настоящему низкие цены — все это Вы найдете в наших дискаунтерах по адресам:

Дискаунтер 1 — ул. Волгоградская, 38А (напротив рынка «Лагуна»)

Дискаунтер 2 — ул. Машерова, 11 (на пересечении ул. Ленина и пр-та Машерова)

Дискаунтер 3 — ул. Ленина, 4 (напротив центрального парка)

Ежедневно с 10.00 до 21.00

Цель наших магазинов — это качественные товары и НИЗКИЕ ЦЕНЫ.





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ОАО «Продтовары»

УНП 200019837