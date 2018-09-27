Мигрант из Пакистана не получил статус беженца в Беларуси и пошёл пешком в Польшу

24 сентября в 270 метрах от белорусско-польской границы брестские пограничники задержали двух граждан Монголии . Ими оказалась семейная пара – 32-летняя женщина и 49-лений мужчина, которые, обходя населенные пункты стороной, направлялись к границе. Из объяснения главы семейства стал ясен мотив их нелегального путешествия: оказалось, что у себя на родине мужчина занимался противоправной деятельностью и скрыться от правосудия вместе с женой он решил у родственников в Германии.



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Несколькими днями ранее в Каменецком районе был задержан 29-лений гражданин Пакистана, который пытался нелегально попасть в Польшу без каких-либо документов. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее, находясь в нашей стране, он попросил статус беженца. Но, не дождавшись решения данного вопроса, решил направиться в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.



В настоящее время иностранные граждане помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. В отношении них начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Нелегалов ожидает депортация с запретом въезда в нашу страну сроком до 5 лет.