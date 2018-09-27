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Мигрант из Пакистана не получил статус беженца в Беларуси и пошёл пешком в Польшу
28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест
24 сентября в 270 метрах от белорусско-польской границы брестские пограничники
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24 сентября в 270 метрах от белорусско-польской границы брестские пограничники задержали двух граждан Монголии. Ими оказалась семейная пара – 32-летняя женщина и...
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