ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мигрант из Пакистана не получил статус беженца в Беларуси и пошёл пешком в Польшу

28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

24 сентября в 270 метрах от белорусско-польской границы брестские пограничники задержали двух граждан Монголии. Ими оказалась семейная пара – 32-летняя женщина и 49-лений мужчина, которые, обходя населенные пункты стороной, направлялись к границе. Из объяснения главы семейства стал ясен мотив их нелегального путешествия: оказалось, что у себя на родине мужчина занимался противоправной деятельностью и скрыться от правосудия вместе с женой он решил у родственников в Германии. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59219.php

Мигрант из Пакистана не получил статус беженца в Беларуси и пошёл пешком в Польшу


Несколькими днями ранее в Каменецком районе был задержан 29-лений гражданин Пакистана, который пытался нелегально попасть в Польшу без каких-либо документов. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее, находясь в нашей стране, он попросил статус беженца. Но, не дождавшись решения данного вопроса, решил направиться в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

В настоящее время иностранные граждане помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. В отношении них начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Нелегалов ожидает депортация с запретом въезда в нашу страну сроком до 5 лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 сентября в 270 метрах от белорусско-польской границы брестские пограничники задержали двух граждан Монголии. Ими оказалась семейная пара – 32-летняя женщина и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начала свою работу уникальная интернет-площадка о туризме и отдыхе в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика