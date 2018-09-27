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Лис рассказал студентам, будет ли в Бресте аквапарк, Макдональдс, и высказался по поводу завода АКБ

28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Руководитель Брестской области Анатолий Лис встретился со студентами Брестского технического университета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59216.php

Лис рассказал студентам, будет ли в Бресте аквапарк, Макдональдс, и высказался по поводу завода АКБ

На встрече прозвучал ряд вопросов, в том числе о безопасности завода АКБ, который строят под Брестом.

Спрашивали руководителя и о возможности появления в городе аквапарка и Макдональдса.

 
Теги: Брест
 
 
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Руководитель Брестской области Анатолий Лис встретился со студентами Брестского технического университета. На встрече прозвучал ряд вопросов, в том числе о...
 
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