Лис рассказал студентам, будет ли в Бресте аквапарк, Макдональдс, и высказался по поводу завода АКБ

Руководитель Брестской области Анатолий Лис встретился со студентами Брестского технического университета.



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На встрече прозвучал ряд вопросов, в том числе о безопасности завода АКБ, который строят под Брестом.

Спрашивали руководителя и о возможности появления в городе аквапарка и Макдональдса.