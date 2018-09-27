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Лис рассказал студентам, будет ли в Бресте аквапарк, Макдональдс, и высказался по поводу завода АКБ
28.09.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест
Руководитель Брестской области Анатолий Лис встретился со студентами Брестского технического университета.
На встрече прозвучал ряд вопросов, в том числе о безопасности завода АКБ, который строят под Брестом.
Спрашивали руководителя и о возможности появления в городе аквапарка и Макдональдса.
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Руководитель Брестской области Анатолий Лис встретился со студентами Брестского технического университета. На встрече прозвучал ряд вопросов, в том числе о...
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