Топ-10 минских предприятий, работники которых рискуют остаться без части пенсии

В Минске больше чем за 160 предприятиями числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. Информация об организациях-должниках размещена на сайте Минского городского управления ФСЗН. У некоторых предприятий задолженность в фонд образовалась еще в 2013—2014 годах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Лидирует по задолженности в фонд Минский завод отопительного оборудования, который на 1 июля не выплатил почти 241 тысячу рублей. На втором месте по этому показателю обувное предприятие «Сивельга» — 72,5 тысячи рублей, а на третьем — «Минскпроектмебель» (чуть больше 71 тысячи рублей).

Среди должников также значится оператор парикмахерских ОАО «Восход». Напомним, «Восход» объединяет около 50 парикмахерских в Минске и Минском районе. В их число входят, например, «Мечта» на Ленина, «Болеро» на Сурганова, «Сакура» на Чкалова и другие.

Отметим, что данные по должникам в ФСЗН представлены на 1 июля нынешнего года. Организации к настоящему времени могли уже погасить задолженность.

Посмотреть полный список минских организаций — должников по взносам в ФСЗН можно по ссылке .

Топ-10 минских организаций, которые больше всего задолжали в ФСЗН Организация район Сумма задолженности на 1 июля 2018 года Минский завод отопительного оборудования Фрунзенский 240927 ЗАО «Сивельга» Московский 72520 Минскпроектмебель Фрунзенский 71055 ОАО «Восход» Первомайский 57126 ООО «БелКомСервисСтрой» Фрунзенский 54955 ОАО «БЕЛГРАН» Партизанский 52194 ООО «БрэндФэшнГрупп» Фрунзенский 41425 ООО «Стройфинпроект» Советский 37454 УП «СМУ «Подъем» Октябрьский 33437

Напомним, работники этих предприятий рискуют оказаться в неприятной ситуации — столкнуться с проблемами в выплате трудовой пенсии: трудовой стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты при назначении пенсии засчитывается только при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Не перечисленные своевременно нанимателем обязательные платежи в ФСЗН повлияют на размер начисленной работнику пенсии в сторону уменьшения ее суммы.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

«В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечают специалисты.