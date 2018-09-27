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Топ-10 минских предприятий, работники которых рискуют остаться без части пенсии
В Минске больше чем за 160 предприятиями числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. Информация об организациях-должниках
Лидирует по задолженности в фонд Минский завод отопительного оборудования, который на 1 июля не выплатил почти 241 тысячу рублей. На втором месте по этому показателю обувное предприятие «Сивельга» — 72,5 тысячи рублей, а на третьем — «Минскпроектмебель» (чуть больше 71 тысячи рублей).
Среди должников также значится оператор парикмахерских ОАО «Восход». Напомним, «Восход» объединяет около 50 парикмахерских в Минске и Минском районе. В их число входят, например, «Мечта» на Ленина, «Болеро» на Сурганова, «Сакура» на Чкалова и другие.
Отметим, что данные по должникам в ФСЗН представлены на 1 июля нынешнего года. Организации к настоящему времени могли уже погасить задолженность.
Посмотреть полный список минских организаций — должников по взносам в ФСЗН можно
Напомним, работники этих предприятий рискуют оказаться в неприятной ситуации — столкнуться с проблемами в выплате трудовой пенсии: трудовой стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты при назначении пенсии засчитывается только при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.
Не перечисленные своевременно нанимателем обязательные платежи в ФСЗН повлияют на размер начисленной работнику пенсии в сторону уменьшения ее суммы.
Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники,
«В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечают специалисты.
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В Минске больше чем за 160 предприятиями числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам.
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