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Хеви-метал-группа "Маврин" отметит 20-летие концертом в Минске

28.09.2018 12:49 — Разное | Tut.by  
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В честь своего юбилея музыканты рок-коллектива «Маврин» 29 ноября выступят в Минске со специальной программой, в которую войдут лучшие хиты группы и никогда не звучавшие со сцены композиции.


Группа «Маврин» — коллектив одного из самых ярких представителей гитарного мира постсоветского пространства — музыканта, поэта и радиоведущего Сергея Маврина. Он экс-участник таких групп, как «Черный Кофе», «Ария», «Кипелов», и уже 20 лет выпускает сольные пластинки, колесит по стране и занимается музыкальными экспериментами разного рода.

В честь своего 20-летнего юбилея музыканты подготовили специальную программу, в которую в том числе вошли песни, не исполнявшиеся на концертах много лет, и композиции, не звучавшие никогда. За 20 лет в группе «Маврин» многое менялось, и на данном этапе она является одной из самых неординарных на отечественной метал-сцене.

Когда: 29 ноября, 19.00.

Где: клуб «Брюгге».

Сколько: от 35 руб.

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Теги: Минск
 
 
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29 ноября в клубе "Брюгге" музыканты легендарного хеви-метал-коллектива сыграют для вас специальную программу.
 
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