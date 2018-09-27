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Нашли пропавшую учащуюся брестского колледжа

28.09.2018 12:58 — Разное | БелТА  
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28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую учащуюся колледжа, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

О пропаже учащейся колледжа сферы обслуживания днем 24 сентября сообщила преподаватель учреждения образования. Утром уроженка Пружанского района 2000 года рождения ушла из общежития, мобильный телефон с собой не взяла. На протяжении четырех дней о ее местонахождении ничего не было известно. На связь с родителями она также не выходила.

Сотрудники уголовного розыска нашли беглянку в Бресте. Она цела и невредима. Все это время девушка была вместе со своим молодым человеком. Она вернулась в колледж.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую учащуюся колледжа, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. О пропаже...
 
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