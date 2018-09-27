В Витебске Audi тяжело травмировал 9-летнюю девочку

В Витебске ребенок попал под колеса легковушки. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 27 сентября, около 17.55, 35-летний водитель Audi 100 ехал по дворовой территории вблизи дома № 23/2 по улице Чкалова и совершил наезд на перебегавшую дорогу девятилетнюю девочку.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В отношении водителя СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).

Для установления всех обстоятельств происшествия, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи просят граждан, располагающих соответствующей информацией, сообщить об этом по телефону +375 33 399−80−44 (круглосуточно).