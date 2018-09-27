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В Витебске Audi тяжело травмировал 9-летнюю девочку
В Витебске ребенок попал под колеса легковушки. Об этом
По данным следствия, 27 сентября, около 17.55, 35-летний водитель Audi 100 ехал по дворовой территории вблизи дома № 23/2 по улице Чкалова и совершил наезд на перебегавшую дорогу девятилетнюю девочку.
В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
В отношении водителя СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).
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В отношении водителя СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь.
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