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"Встанем и поаплодируем на 53-й минуте". БАТЭ призвал к акции в память о Капском во время "класико"

28.09.2018 13:09 — Разное | Tut.by  
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Футбольный клуб БАТЭ предложил зрителям, которые соберутся на трибунах «Борисов-Арены» поддержать команду в поединке против минского «Динамо», принять участие в акции в память об Анатолии Капском.


Фото: ФК БАТЭ

— Призываем всех, кто планирует посетить в ближайшее воскресенье белорусское «класико» на «Борисов-Арене», присоединиться к инициативе группы болельщиков нашей команды — на 53-й минуте матча встать и аплодисментами отдать дань уважения бессменному руководителю ФК БАТЭ Анатолию Капскому, который скоропостижно скончался 22 сентября на 53-м году жизни.

Надеемся, в дальнейшем это станет доброй традицией на домашних поединках «желто-синих»! Ведь не зря говорят, что человек живет, пока его помнят, а Анатолий Анатольевич со своим многолетним титаническим трудом во благо родного клуба и огромным вкладом во все достижения БАТЭ никогда не должен быть забыт! — говорится в обращении пресс-службы ФК БАТЭ.

 
 
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Призываем на 53-й минуте матча встать и аплодисментами отдать дань уважения бессменному руководителю ФК БАТЭ Анатолию Капскому, который скоропостижно скончался 22...
 
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