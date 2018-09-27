"Встанем и поаплодируем на 53-й минуте". БАТЭ призвал к акции в память о Капском во время "класико"

Футбольный клуб БАТЭ предложил зрителям, которые соберутся на трибунах «Борисов-Арены» поддержать команду в поединке против минского «Динамо», принять участие в акции в память об Анатолии Капском.



Фото: ФК БАТЭ

— Призываем всех, кто планирует посетить в ближайшее воскресенье белорусское «класико» на «Борисов-Арене», присоединиться к инициативе группы болельщиков нашей команды — на 53-й минуте матча встать и аплодисментами отдать дань уважения бессменному руководителю ФК БАТЭ Анатолию Капскому, который скоропостижно скончался 22 сентября на 53-м году жизни .

Надеемся, в дальнейшем это станет доброй традицией на домашних поединках «желто-синих»! Ведь не зря говорят, что человек живет, пока его помнят, а Анатолий Анатольевич со своим многолетним титаническим трудом во благо родного клуба и огромным вкладом во все достижения БАТЭ никогда не должен быть забыт! — говорится в обращении пресс-службы ФК БАТЭ.