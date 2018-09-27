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В добрый путь! В Волковыске торжественно откроют новый лечебный корпус районной больницы
28.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
Сегодня в Волковыске в присутствии высоких гостей состоится торжественное открытие нового лечебного корпуса волковысской районной больницы.
С 2012 года на строительство и оснащение больницы освоено 29,5 млн. руб. Закуплено современное оборудование, бытовая и оргтехника. Введение нового корпуса позволит в перспективе объединить учреждения Волковыска в единый медицинский городок, чтобы квалифицированную помощь смогли получить как жители Волковыщины, так и близлежащих районов.
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Сегодня в Волковыске в присутствии высоких гостей состоится торжественное открытие нового лечебного корпуса волковысской районной больницы....
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