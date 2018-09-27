В добрый путь! В Волковыске торжественно откроют новый лечебный корпус районной больницы





Сегодня в Волковыске в присутствии высоких гостей состоится торжественное открытие нового лечебного корпуса волковысской районной больницы.

С 2012 года на строительство и оснащение больницы освоено 29,5 млн. руб. Закуплено современное оборудование, бытовая и оргтехника. Введение нового корпуса позволит в перспективе объединить учреждения Волковыска в единый медицинский городок, чтобы квалифицированную помощь смогли получить как жители Волковыщины, так и близлежащих районов.