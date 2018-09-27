В Минске открылся третий i-Store. Только посмотрите на эту очередь за скидками

Сегодня, 28 сентября, в ТРЦ Green City открылся самый большой в Беларуси магазин техники Apple. Это третий магазин в сети i-Store, пишут Naviny.by. Минчане начали собираться задолго до открытия, и в итоге собралась огромная очередь. Причина, должно быть, в том, что первые три дня работы в магазине большие скидки.

В магазине есть демо-зона Beats и Apple TV, а также специальная секция FlexTable с консультациями и обучением. Первые три дня работы на технику действуют большие скидки, что и привлекло минчан. Например, ноутбук MacBook Pro 2018 года с диагональю 13 дюймов можно купить за 2759 рублей, когда как обычная цена – 3759 рублей. На некоторые айфоны можно оформить рассрочку до 24 месяцев.

Гендиректор сети в СНГ Ирина Савина сказала, что в 2019 году магазины i-Store откроют и в регионах. Сейчас выбирают локацию. Предполагается, что первым из регионов станет Могилев, но сначала еще откроют четвертый i-Store в Минске – он будет в ТРЦ Palazzo.