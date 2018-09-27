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В эфире "Вечернего Урганта" Баста пообещал спеть на концерте с 6-летним мальчиком из Минска
Вчера в программе «Вечерний Ургант» запустилась новая рубрика «Теле S.O.S.». Ее суть в том, чтобы ведущий Иван Ургант помогал телезрителям исполнять желания, которые зависят от других людей. В передачу обратился 6-летний Ваня из Минска и попросил Урганта договориться с Бастой, чтобы они вместе спели на
Из Минска в редакцию «Вечернего Урганта» пришло такое письмо.
— Пишет тебе твой тезка Ваня Горбатых из Минска. Мне 6 лет и я фанат Басты. Я занимаюсь вокалом и везде пою его песни. Баста приезжает к нам 27 октября выступать. Билет у меня уже есть, проблема другая: я очень хочу спеть с ним на концерте. Решил вам написать — у вас рука длинная, должна дотянуться до Басты.
По видеосвязи Ургант связался сразу и с Ваней, и с Бастой. Рэпер пообещал 6-летнему мальчику, что на минском концерте они вместе споют трек «Я смотрю на небо».
— Можно выйти на сцену и спеть со мной эту песню, она будет первой в плейлисте, — пообещал Василий Вакуленко.
Отметим, что Баста трепетно относится к детям (у рэпера есть двое дочерей — 5 и 8 лет). На прошлом концерте в Минске он
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Вчера в программе "Вечерний Ургант" запустилась новая рубрика "Теле S.O.S.". Ее суть в том, чтобы ведущий Иван Ургант помогал телезрителям исполнять желания, которые...
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