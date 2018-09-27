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В эфире "Вечернего Урганта" Баста пообещал спеть на концерте с 6-летним мальчиком из Минска

28.09.2018 13:25 — Разное | Tut.by  
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Вчера в программе «Вечерний Ургант» запустилась новая рубрика «Теле S.O.S.». Ее суть в том, чтобы ведущий Иван Ургант помогал телезрителям исполнять желания, которые зависят от других людей. В передачу обратился 6-летний Ваня из Минска и попросил Урганта договориться с Бастой, чтобы они вместе спели на концерте в Минске.

Из Минска в редакцию «Вечернего Урганта» пришло такое письмо.

— Пишет тебе твой тезка Ваня Горбатых из Минска. Мне 6 лет и я фанат Басты. Я занимаюсь вокалом и везде пою его песни. Баста приезжает к нам 27 октября выступать. Билет у меня уже есть, проблема другая: я очень хочу спеть с ним на концерте. Решил вам написать — у вас рука длинная, должна дотянуться до Басты.

По видеосвязи Ургант связался сразу и с Ваней, и с Бастой. Рэпер пообещал 6-летнему мальчику, что на минском концерте они вместе споют трек «Я смотрю на небо».

— Можно выйти на сцену и спеть со мной эту песню, она будет первой в плейлисте, — пообещал Василий Вакуленко.

Отметим, что Баста трепетно относится к детям (у рэпера есть двое дочерей — 5 и 8 лет). На прошлом концерте в Минске он пригласил юных слушателей на сцену, где немного пообщался с ними и разрешил не уходить несколько треков.

Баста приедет с концертом в Минск 27 октября. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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Теги: Минск
 
 
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Вчера в программе "Вечерний Ургант" запустилась новая рубрика "Теле S.O.S.". Ее суть в том, чтобы ведущий Иван Ургант помогал телезрителям исполнять желания, которые...
 
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