Германия в 2024 году примет чемпионат Европы по футболу

Новости Беларуси. Желающих было только двое, по итогам голосования в Исполкоме УЕФА немцы обошли Турцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Против последних сыграло несколько факторов, главный из которых – экономические трудности, которые в последнее время испытывает страна. К тому же у турков опыта проведения подобных стартов нет, для немцев же это уже дело привычное. Ранее они проводили два чемпионата мира и один Евро.