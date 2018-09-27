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Германия в 2024 году примет чемпионат Европы по футболу
Новости Беларуси. Желающих было только двое, по итогам голосования в Исполкоме УЕФА немцы обошли Турцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Против последних сыграло несколько факторов, главный из которых – экономические трудности, которые в последнее время испытывает страна. К тому же у турков опыта проведения подобных стартов нет, для немцев же это уже дело привычное. Ранее они проводили два чемпионата мира и один Евро.
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Новости Беларуси. Желающих было только двое, по итогам голосования в Исполкоме УЕФА немцы обошли Турцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Против последних...
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