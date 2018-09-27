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Обладатель «Грэмми» и мировая премьера концерта: что будет на открытии фестиваля Башмета

28.09.2018 13:27 — Разное | СТВ  
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Международный фестиваль имени Башмета стартует через неделю – и знатоки советуют готовиться к этому событию заранее.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета – Ростислав Кример.

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Что будет на открытии фестиваля?

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Если говорить об открытии, 10 октября, то там уже практически осталось пару билетов. Это солисты Москвы, обладатели премии «Грэмми», на скрипке Страдивари играет Вадим Репин и мы с Юрием Абрамовичем играем мировую премьеру концерта для альта и фортепиано с оркестром, который написал замечательный белорусский композитор Валерий Воронов и посвятил нам с Юрием Абрамовичем.

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Теги: Минск
 
 
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Международный фестиваль имени Башмета стартует через неделю – и знатоки советуют готовиться к этому событию заранее. Гость программы «Утро. Студия хорошего...
 
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