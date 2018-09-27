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Ночной концерт на станции метро впервые состоится в Беларуси в ночь на 14 октября
Международный фестиваль имени Башмета стартует через неделю – и знатоки советуют готовиться к этому событию заранее.
Гость программы
«Дети ползают, делают, что хотят». В Минске состоится бэби-концерт классической музыки
Что будет на концерте в метро?
Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
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Международный фестиваль имени Башмета стартует через неделю – и знатоки советуют готовиться к этому событию заранее. Гость программы «Утро. Студия хорошего...
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