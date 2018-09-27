ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Всё здорово». Алина Талай приступила к тренировкам на 5 день после операции

28.09.2018 13:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Белорусская бегунья Алина Талай приступила к тренировкам на пятый день после операции. Об этом девушка рассказала Белорусской федерации лёгкой атлетики.  

О сложностях спортсменки стало известно в августе на ЧМ в Европе. Талай бежала в финале стометровку с барьерами, но не смогла финишировать. Через несколько дней после выступления Алина объяснила причину в своём Instagram-аккаунте.  

«Всем привет, это будет сожаления пост. После долгого отсутствия снова могу появиться в сети и снова могу улыбаться», – начала свой рассказ барьеристка.  

Далее она отметила, что отлично начала сезон. Талай порадовалась результату 12,41, который в Европе никто не мог продемонстрировать с 1992 года. В конце июня Алина получила травму, но смогла пробежать дистанцию за 12,50 секунды.  

«Всё здорово». Алина Талай приступила к тренировкам на 5 день после операции
Фото: instagram.com/alina_talay_  

«И на этом моя белая полоса закончилась. Я не могла нормально ходить, не говоря о том, чтобы бегать барьеры на 100%. Каждый день я тренировалась с болью, которую невозможно было терпеть. На протяжении 6 недель», – продолжила спортсменка.  

Несмотря на это, легкоатлетка решила ехать на соревнования в Берлин, где прошла в финал, но там тело уже не могло выдержать нагрузку.  

«Но я сделала всё, что от меня зависело. Я боролась и боролась до конца. Иногда за улыбкой спортсмена стоит очень непростая история, хотелось бы, чтобы вы знали об этом», – закончила девушка.  

Легкоатлетка Алина Талай рассказала о питании в школе  

Ближе к концу лета Алина опубликовала ещё один пост, из которого стала известна причина болей спортсменки.  

«Для максимального результата нужно прикладывать максимум усилий... Иногда только тело может не справиться. Оказывается, я тренировалась и выступала в Европе с переломом. И ещё удивлялась, почему же так больно (да, это стопа всё же, не колено)», – сообщила Талай, сопроводив слова фотографией перелома.  

«Всё здорово». Алина Талай приступила к тренировкам на 5 день после операции
Фото: instagram.com/alina_talay_  

В итоге потребовалась операция, о которой барьеристка рассказала на прошлой неделе в «истории» Instagram.  

«Не лучший день моей жизни», – заметила девушка.  

И вот на этой неделе стало известно, что Талай идёт на поправку. На сайте БФЛА появилось видео, где Алина рассказывает о своём самочувствии, находясь в спортивном зале.  

«Всё здорово. Это пятый день после операции, уже что-то делаю в зале. Хочу всем сказать, что даже если у вас тяжёлая ситуация в жизни, какая-то травма, всегда можно найти варианты решения. Так что боритесь, будьте сильными. Всем удачи», – сказала спортсменка.  

«Всё здорово». Алина Талай приступила к тренировкам на 5 день после операции
Фото: instagram.com/alina_talay_  

Белорусская легкоатлетка уточнила, что через два месяца она вернётся к бегу, а в начале следующего года, возможно, уже сможет прыгать и брать барьеры.  

В середине мая операцию перенесла олимпийская чемпионка Динара Алимбекова.  

«Продолжаю реабилитацию с хорошим настроением» (здесь подробнее).  

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская бегунья Алина Талай приступила к тренировкам на пятый день после операции. Об этом девушка рассказала Белорусской федерации лёгкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В эфире "Вечернего Урганта" Баста пообещал спеть на концерте с 6-летним мальчиком из Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика