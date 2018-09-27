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Готовность объектов Гродненщины к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании облисполкома

28.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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– Организовать бесперебойное снабжение теплом всех потребителей – одна из первоочередных задач власти, – сказал, открывая заседание, председатель облисполкома Владимир Кравцов. – К 1 октября все должны быть на 100 процентов готовы к  началу отопительного сезона. В ближайшие дни необходимо полностью завершить подготовительные работы. В первую очередь, готовность номер один должны иметь все тепловые сети. Не менее важной остается задача модернизации тепловых источников. В нескольких районах области она вызывает озабоченность. 

Готовность объектов Гродненщины к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании облисполкома
 

О готовности объектов к работе в осенне-зимний период доложила начальник отдела энергетики, транспорта и связи комитета по архитектуре и строительству облисполкома Наталья Прилепская. На 26 сентября заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточников к работе в отопительный сезон получили все 674 теплоисточника, их готовность – стопроцентная. Насколько они серьезно подготовились к зиме, покажет мониторинг, который Госпромнадзор проведет в октябре и ноябре.  

Паспорта готовности к работе в ОЗП получили на 26 сентября 93,3 процента теплоисточников и 96,7 процента потребителей тепловой энергии. По сравнению с предыдущим годом область идет с небольшим опережением. Энергоснабжающими организациями – РУП «Гродноэнерго» и РУП «Гроднооблгаз», организациями жилищно-коммунального хозяйства, топливноснабжающими организациями  – практически в полном объеме реализованы организационно-технические мероприятия. Филиалами РУП «Гродноэнерго» создан запас топочного мазута в необходимых объемах, завершаются капитальные ремонты основного оборудования теплоисточников. Энергетики на конец сентября переложили 21,4 километра тепловых сетей –  119,6 процента от годового задания. 

Готовность объектов Гродненщины к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании облисполкома
 

Вместе с тем на заседании исполкома  разбирались проблемные вопросы ненадлежащей подготовки к предстоящей зиме. Так, не соответствует техническим требованиям надежность электроснабжения свиноводческого комплекса «Бодиволы» КСУП «Ворняны» Островецкого района. Не оборудованы дизельными электростанциями молочно-товарные фермы в деревне Конюхи СПК «Макаровцы» Берестовицкого района и в деревне Занки ОАО «Акр-Агро» Свислочского района. 

Практически выполнены все мероприятия по подготовке газового хозяйства к предстоящему отопительному периоду. Стопроцентное выполнение работ и в системе ЖКХ по подготовке теплового, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда. Проверены все дымовые и вентиляционные каналы. Переложено более 74 километров тепловых сетей и до конца года это задание будет выполнено. Котельные, использующие местные виды топлива,  оснащены навесами для хранения его запаса в объеме не менее 3 суток. 

Готовность объектов Гродненщины к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании облисполкома
 

Владимир Кравцов обратил особое внимание на саму организацию раскопок при замене и прокладке новых теплотрасс. Во-первых, они не должны доставлять неудобств людям, проживающим в зоне работ, завершаться в строго определенные сроки, подчеркнул губернатор.  Во-вторых, по окончании работ должно быть немедленно проведено благоустройство территорий. А таких примеров, в том числе и в областном центре, немало. 

На случай непредвиденных ситуаций в отопительном периоде подготовлены 32 стационарных и 65 мобильных источников электроснабжения, две передвижные блочно-модульные котельные, работающие на жидком топливе. В жилищно-коммунальном хозяйстве созданы аварийно-диспетчерские службы, укомплектованные техникой и обслуживающим персоналом для ликвидаций чрезвычайных ситуаций. 

Ведутся работы по вводу энергоисточников на котельных в агрогородке Обухово Гродненского района мощностью 1,4 мегавата, в Дятлово мощностью 4 мегаватта и строительство котельной мощностью 1,6 мегаватта в агрогородке Верейки Волковысского района. Завершить работы на этих объектах планируется в декабре. Председатель облисполкома  попросил доложить о ситуации в агрогородке Верейки, где шеф-монтаж котельной не начинался, а ведь она должна  обогревать в том числе и социальные объекты, жилье. Как пояснил генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Олег Шафанский,  в графике строительства  сдвинулись сроки поставки модульного оборудования котельной. На отопление агрогородка это не скажется. Его будут осуществлять две передвижные блочно-модульные котельные, мощности которых позволят надежно и даже с запасом обеспечить поселок теплом и горячей водой. 

Готовность объектов Гродненщины к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании облисполкома
 

В филиалах КУП «Гроднооблтопливо» также созданы запасы топлива. На его складах зарезервировано 468 тонн брикета,  почти в полтора раза больше  доведенного задания, заготовлено 7 тысяч кубометров дров, что в десять раз больше прошлогоднего. 

Председатель облисполкома обратил особое внимание на подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону организаций здравоохранения, образования, социальной защиты. Ведь  там при наступлении холодов в первую очередь включается отопление. На 25 сентября все потребители этого социального сектора получили паспорта готовности. В учреждениях проверены состояние тепловых сетей с ревизией запорно-регулирующей арматуры в теплоузлах, проведены государственная проверка манометров и теплосчетчиков, гидравлические испытания. Было доложено, что при необходимости отремонтированы кровли, заменены оконные блоки и дверные проемы, заготовлены дрова и брикет. 

Руководители дорожных и коммунальных служб области доложили, что сейчас  заготавливают в достаточном количестве песчано-соляные смеси и антигололедные реагенты, завершается подготовка пескосолеразбрасывателей, перевод дорожных машин и механизмов на зимний режим эксплуатации. Заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко  обратил особое внимание дорожных служб на обработку  зимой мостов и путепроводов. Категорически не допускается применять антигололедные материалы с агрессивными соляными смесями, поскольку они могут причинить вред не только металлическим, но и железобетонным конструкциям этих сооружений. 

На заседании исполкома заслушаны руководители районных исполнительных комитетов, где имеются нерешенные к зиме  проблемы. Им поставлены конкретные сроки устранения выявленных недоработок. 

 
 
 
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Готовность объектов Гродненщины к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании облисполкома
 
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