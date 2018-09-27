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К «Альфа-Банку» присоединен «Хоум Кредит»
Нацбанк сообщил о реорганизации ЗАО «Альфа-Банк». К нему будет присоединен «Хоум Кредит».
Национальный банк Республики Беларусь постановлением Правления от 14 сентября №414 принял решение о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ЗАО «Альфа–Банк», связанных с реорганизацией путем присоединения к нему ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит».
Также в соответствии с постановлением №414 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет произведена запись о прекращении деятельности ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит».
Постановление № 414 вступает в силу с 28 сентября 2018 года,
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Нацбанк сообщил о реорганизации ЗАО «Альфа-Банк». К нему будет присоединен «Хоум Кредит».
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