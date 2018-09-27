Новые амбулатории врача общей практики могут быть созданы в Светиловичах и Столбуне





Организация и качественное оказание медицинских услуг на разном уровне не так давно рассматривались у Президента Республики Беларусь на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения. Состояние и перспективы отрасли глава государства будет и далее держать на личном контроле — на начало будущего года запланировано ещё одно крупное совещание.

В действительности проблема оказания медицинской помощи актуальна и для жителей нашего района. Особенно остро касается она сельчан из глубинки.

Много раз тему медицинского обслуживания поднимали жители агрогородков Светиловичи, Столбун, Неглюбка и других населённых пунктов «светиловичской зоны» на личных приёмах у депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николая Василькова.

В связи с многочисленными обращениями 26 сентября Николай Андреевич инициировал встречи с руководителями местных организаций здравоохранения и населением Светиловичей и Столбуна. Депутат побывал в Светиловичской участковой больнице, где совместно с заведующим филиалом Алексеем Водопоенко оценил возможности и перспективы развития этого лечебного учреждения, в зоне обслуживания которого находится около 4 тысяч жителей.

На встречах были отмечены положительные моменты. Так, в настоящее время в северной части района создана и неплохо функционирует сеть медицинских организаций — фельдшерско-акушерские пункты, амбулатория врача общей практики в Неглюбке, Светиловичская участковая больница, недавно открывшаяся в Светиловичах аптека. Это позволяет обеспечить доступность медицинской помощи и лекарств.







Однако непростой вопрос совершенствования организации медицинской помощи в северной «зоне» будет рассматриваться и дальше.

Как отметил депутат парламента, в 2019 году есть перспективы создания амбулаторий врача общей практики непосредственно в Столбуне и Светиловичах и оснащения их диагностическим оборудованием. При этом будет полностью сохранена сеть фельдшерско-акушерских пунктов с организацией на их базе выездных врачебных приёмов, в том числе и в таких отдалённых населённых пунктах, как Великие, Малые Немки и других. Планируется привлечение выездных бригад не только районного уровня, но и областных и республиканских организаций здравоохранения.

Важно, чтобы система здравоохранения стабильно работала и в отдалённых населённых пунктах, отметил Николай Васильков. Для этого нужно всем заинтересованным государственным структурам не оставаться в стороне от потребностей местных жителей, тесно взаимодействовать между собой, искать и находить порой нестандартные решения.

Наталья ТИТУШКИНА.