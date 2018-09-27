Тема ЖКХ всегда актуальна





Тема развития и совершенствования жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране и, в частности, на Ветковщине обсуждалась в качестве основной на встречах с гражданами членов информационно-пропагандистских групп в Единый день информирования населения 20 сентября. Также рассматривался Декрет Президента Республики Беларусь «О содействии занятости».

Вопросы жизнеобеспечения так или иначе касаются каждого из нас, поэтому тема ЖКХ находила живой отклик у собравшихся. Руководителям ИПГ граждане задавали много вопросов, касающихся водоснабжения, вывоза мусора, текущего и капитального ремонта жилфонда, обеспечения теплом в предстоящий отопительный сезон и т.д.

Так, например, проблемы водоснабжения подняли жители агрогородка Радуга в разговоре с членами ИПГ во главе с председателем Ветковского районного Совета депутатов Виктором Масейковым. Несмотря на установленную здесь новую артезианскую скважину, в дома периодически поступает ржавая вода. Как прокомментировал ситуацию начальник производства КЖУП «Ветковское» Сергей Шиховец, вода из новой скважины течёт по старым, сильно загрязнённым трубам. Их необходимо хорошо промывать, что уже внесено в планы. Также представитель коммунхоза пообещал ускорить выполнение заявок жителей Радуги по устранению порывов в водопроводах.

Встречу с работниками УСП «Искра-Ветка» в рамках Единого дня информирования провёл председатель Ветковского районного исполнительного комитета Олег Архипенко. ИПГ под руководством заместителя главы района Натальи Бураковой побывала в агрогородке Яново. Информационно-пропагандистские группы, которыми руководят заместители председателя райисполкома Сергей Кончиц и Владимир Зиневич, встречались с коллективами районного Центра гигиены и эпидемиологии и Ветковского участка энергосбыта филиала РУП «Гомельэнерго» соответственно.

Диалог власти и народа полезен обеим сторонам. Наряду с общезначимыми темами на подобных встречах всегда поднимаются конкретные насущные проблемы отдельно взятых людей или поселений, что позволяет их своевременно решать.

Наталья ТИТУШКИНА.