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Замминистра финансов России Алексей Моисеев посетил Гомель
28.09.2018 — Разное | Новости Ветки
В состав делегации также вошли представители министерства финансов РФ, предприятия «Гознак», Пробирной палаты России. Гости встретились с председателем облисполкома Владимиром Дворником, посетили Гомельское ПО «Кристалл». "В настоящее время на уровне Евразийской экономической комиссии прорабатываем с Министерством финансов Республики Беларусь возможность создания общей системы признания пробирных клейм и маркировки изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, в том числе бриллиантов. В этой связи было важно посмотреть на наработки «Кристалла», — пояснил цель визита Алексей Моисеев. Отметил замминистра и тот факт, что в будущем возможно налаживание производственной кооперации гомельского «Кристалла» со смоленским тёзкой.
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