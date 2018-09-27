Сотрудники Ветковского РОЧС посетили дошкольные учреждения





В рамках заключительного третьего этапа республиканской профилактической акции «В центре внимания — дети!» инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Ветковского районного подразделения МЧС Алла Лисичкина совместно с работниками городского Дома культуры посетила детские дошкольные учреждения Ветковского района. Но они не просто зашли с лекциями и раздаточным материалом по правилам пожарной безопасности, а с настоящим театрализованным представлением. Потому во всех детских коллективах были встречены с радостью и вниманием.

Это внимание было очень нужно, когда, по окончании представления, малыши знакомились с различными опасными ситуациями, которые могут случиться в быту и на улице, а также повторяли алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации. В завершение представления тем, кто был особо внимателен, подарили памятные сувениры.

Также были отработаны планы эвакуации и проведены беседы с техперсоналом и воспитателями.