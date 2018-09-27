|Все новости
||
|Новости Экономики
||
|Новости Общества
||
|Новости Политики
||
|Разное
||
|ИноСМИ
||
|Новости Спорта
||
|Новости Мира
||
|ЧП
||
|Калейдоскоп
||
|Еще
|Все новости
||
|Flytothesky
||
|Mir24.TV Belarus
||
|БелТА
||
|Ежедневник
||
|БДГ
||
|Tut.by
||
|БT
||
|ОНТ
||
|IT.Tut.by
||
|Bybanner
||
|Аргументы и факты
||
|Еще
|Сейчас
||
|Сегодня
||
|Вчера
||
|За неделю
||
||
|Все газеты
||
|Свободные новости плюс
||
|Республика
||
|Звязда
||
|Народная газета
||
|7 Дней
||
|Знамя Юности
||
|Белорусская Нива
||
|Прессбол
||
|Еще
|
Сотрудники Ветковского РОЧС посетили дошкольные учреждения
28.09.2018 — Разное | Новости Ветки
В рамках заключительного третьего этапа республиканской профилактической акции «В центре внимания — дети!» инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Ветковского районного подразделения МЧС Алла Лисичкина совместно с работниками городского Дома культуры посетила детские дошкольные учреждения Ветковского района. Но они не просто зашли с лекциями и раздаточным материалом по правилам пожарной безопасности, а с настоящим театрализованным представлением. Потому во всех детских коллективах были встречены с радостью и вниманием.
Это внимание было очень нужно, когда, по окончании представления, малыши знакомились с различными опасными ситуациями, которые могут случиться в быту и на улице, а также повторяли алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации. В завершение представления тем, кто был особо внимателен, подарили памятные сувениры.
Также были отработаны планы эвакуации и проведены беседы с техперсоналом и воспитателями.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by