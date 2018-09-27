В Ветке прошла международная акция «День без автомобиля»





Ежегодно 22 сентября в Республике Беларусь, как и в большинстве развитых стран мира, проводится международная акция «День без автомобиля». Основная цель акции — обратить внимание населения на большую экологическую проблему наших городов, на качество атмосферного воздуха, показать влияние каждого человека на своё здоровье и пропагандировать активный и здоровый образ жизни.

С 16 по 22 сентября в государственном учреждении образования «Средняя школа №1 г. Ветки имени А.А. Громыко» были проведены многочисленные мероприятия, посвящённые Европейской неделе мобильности и международной акции «День без автомобиля»: подвижные игры и викторины, презентации и конкурсы, тематические выставки фотографий и рисунков «Вред автомобиля, польза велосипеда».

Кроме того, 22 сентября здесь в рамках шестого школьного дня состоялось спортивное мероприятие «Фигурное вождение велосипеда». Ребята продемонстрировали ловкость, скорость и умение виртуозно управлять велосипедом. Итогом акции стал массовый велопробег велосипедистов из числа учащихся по улицам райцентра, организованный представителями отделения государственной автомобильной инспекции РОВД.