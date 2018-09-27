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Японские ученые выяснили, сколько сможет просуществовать Вселенная

28.09.2018 13:38 — Разное | Tut.by  
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Ученые из Токийского университета и Национальной астрономической обсерватории Японии провели исследование и составили прогноз того, сколько времени сможет просуществовать Вселенная. Об этом сообщила газета Asahi Shimbun.


Галактический центр Млечного Пути в инфракрасном диапазоне. Изображение: 2MASS / G. Kopan, R. Hurt / wikipedia.org

Они изучили порядка 10 млн галактик с помощью сверхмощного телескопа на Гавайях, а также эффект гравитационного линзирования и поведение темной энергии и темной материи в космическом пространстве. На основе этих данных и Теории большого взрыва японские специалисты в целом согласились с более ранними выводами своих коллег о расширении Вселенной за счет темной материи, составляющей порядка 95% от ее состава, однако, по их мнению, темпы в реальности отнюдь не такие быстрые, как предполагалось.

В соответствии с наиболее популярной гипотезой, конец Вселенной наступит именно в результате ее чрезмерного разрастания, что в свою очередь приведет к разрыву всех ее составляющих, включая звезды, до атомов.

Исходя из этого, ученые посчитали примерный срок до начала этого процесса, и он составил порядка 140 млрд лет, что в 10 раз превышает нынешний возраст Вселенной.

«Мы надеемся продолжить изучать и другие галактики, чтобы провести еще более точные вычисления. Также нам, конечно, хочется узнать, что именно произойдет, когда темная материя разрастется до такой степени, что наступит тот самый конец, который сулят нам теоретические предположения», — отметил профессор Тиакэ Хикагэ.

 
 
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Примерный срок составил порядка 140 млрд лет, что в 10 раз превышает нынешний возраст Вселенной.
 
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