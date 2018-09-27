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"Я не дура". Минчанам показали смартфон Xiaomi под видом нового iPhone

28.09.2018 13:30 — Разное | Tut.by  
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28 сентября в России стартовали продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max. В официальной продаже в Беларуси гаджеты пока не появились, цены тоже не раскрываются. Мы решили узнать, знают ли минчане, как выглядит новинка Apple. Но решили немного схитрить и вместо нового айфона предложили протестить телефон на Android — Xiaomi Mi Max 3. Подвох заметили не все. Подробности — в видео.

За предоставленный смартфон благодарим Mi.by, сеть авторизованных магазинов Xiaomi в Беларуси.

 
 
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