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Успейте уплатить налоги

28.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району напоминает гражданам, владеющим земельными участками и (или) недвижимым имуществом, о том, что срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога 15 ноября текущего года.

Успейте уплатить налоги
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Для физических лиц – плательщиков налогов предусмотрены льготы по налогам. Так, например, не уплачивают налог на недвижимость и земельный налог пенсионеры по возрасту, инвалиды I и II группы и другие нетрудоспособные физические лица при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных лиц. Также, если физическому лицу на праве собственности принадлежат две и более квартир в многоквартирном и (или) в блокированном жилом доме, то освобождению от налога на недвижимость подлежит только одна из них, а за остальные следует платить налог.
Уплатить налоги можно через отделения почтовой связи, банк, посредством ЕРИП через интернет-банкинг, мобильный банк, а также непосредственно в «Личном кабинете». За несвоевременную уплату налогов начисляются пени, а также пре-дусмотрена административная ответственность.
Обращаем внимание на то, что в настоящее время реализована возможность посредством Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» бесконтактно (без визита в налоговую инспекцию) взаимодействовать с налоговыми органами: получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц; оплачивать налоговые платежи посредством Интернет-банкинга.
Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» достаточно получить логин и пароль в любой инспекции, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
– Убедительно просим не откладывать уплату налогов на последний день. По вопросам о порядке исчисления налогов и предоставления льгот, а также подключения к сервису «Личный кабинет» физическим лицам вы можете обратиться непосредственно в управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Жлобинскому району по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, либо по телефону 7-34-47, – отметила заместитель начальника инспекции – начальник управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району.
Подготовила Марина ФЕДОРОВА.

 
 
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Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому...
 
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