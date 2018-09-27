Перед судом предстали граждане Беларуси 47-летний гендиректор российского ООО «Альфа Транс Терминал» Вячеслав Скобцов и диспетчер одного из ЗАО А. Ю. Бауткин.





9 ноября 2016 год а. Брали их с поличным в месте, где посторонних быть не должно, в момент весьма странного занятия. Скобцов и Бауткин находились в раздевалке сотрудников Смоленской таможни, где в персональные кабинки таможенников раскладывали конверты с деньгами. (Кабинки эти принадлежали терминалу, но пользовались ими таможенники безвозмездно). Всего в кабинках они оставили более 90 «подарков» на сумму почти 3 млн. росс. руб. (около 50 тыс. долл.). Правда, не все успели разложить. В момент задержания в рюкзаке Бауткина нашли еще несколько конвертов деньгами. Поэтому дело в суд ушло с обвинениями обоих в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 291 (дача взятки группой лиц по предварительному сговору) УК РФ (91 эпизод), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 291 (покушение на дачу взятки, 9 эпизодов) и ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество, 3 эпизода). Легко подсчитать, что всего было 103 конверта с деньгами. Оба были задержаны сотрудниками ФСБ поздним вечерома. Брали их с поличным в месте, где посторонних быть не должно, в момент весьма странного занятия. Скобцов и Бауткин находились в раздевалке сотрудников Смоленской таможни, где в персональные кабинки таможенников раскладывали конверты с деньгами. (Кабинки эти принадлежали терминалу, но пользовались ими таможенники безвозмездно). Всего в кабинках они оставили более 90 «подарков» на сумму почти 3 млн. росс. руб. (около 50 тыс. долл.). Правда, не все успели разложить. В момент задержания в рюкзаке Бауткина нашли еще несколько конвертов деньгами. Поэтому дело в суд ушло с обвинениями обоих в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 291 (дача взятки группой лиц по предварительному сговору) УК РФ (91 эпизод), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 291 (покушение на дачу взятки, 9 эпизодов) и ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество, 3 эпизода). Легко подсчитать, что всего было 103 конверта с деньгами.





Если более точно, то речь шла о сумме 2 млн. 962 тыс. руб., которые по логике событий предназначались пользователям кабинок – сотрудникам Стабнинского таможенного поста и центра электронного декларирования Смоленской таможни. Суммы в конвертах были разные: от 7,5 тыс. до 63 тыс. руб. Правда, потенциальных взяткополучателей специально проведенная проверка не выявила. Оказалось, что кабинки таможенники занимали в зависимости от их свободности. За время существования поста раздевалку неоднократно перемещали, меняли месторасположение кабинок и их нумерацию. Открыть кабинку физическим усилием не составляло труда. Помещение всегда было открыто и доступно для использования любым лицом, находящимся на территории терминала; ни в рабочее, ни в ночное время его не закрывали и не опечатывали. Проще говоря, ФСБ взял взяткодателей, но следствие не смогло выявить взяткополучателей. А потому странные действия обвиняемых с конвертами в кабинках были квалифицированы «с целью ускорения процедуры таможенного оформления ввозимых грузов, через таможенный терминал группы компаний Общества». Таможенники вообще не пострадали. Разве что как шутили в российских СМИ – «остались без очередного денежного вознаграждения». Ну и для приличия уволили двух начальников, одного по собственному желанию, второго -- по выслуге лет.





Перед направлением дела в суд следствие отчиталось в проведении «значительной работы с допросом более 200 свидетелей и собранной достато доказательной базой. Объем уголовного дела с обвинительным заключением составил 43 тома».





ГТРК «Смоленск» помощник прокурора Смоленского района Юрий Скворцов сообщил о позиции белорусов: «Один подсудимый виновным себя не признал, второй признавал частично и затем воспользовался статьей 51-ой Конституции (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого)». В интервьюпомощник прокурора Смоленского района Юрий Скворцов сообщил о позиции белорусов: «Один подсудимый виновным себя не признал, второй признавал частично и затем воспользовался статьей 51-ой Конституции (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого)».





Обвиняемые и их адвокаты в ходе следствия и в суде не раз заявляли различные ходатайства, в том числе и о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Из опубликованных судебных решений можно сделать вывод, что изначально Бауткин пошел на сотрудничество со следствием, дал показания против Скопцова, но затем от них отказался, сделав заявление, что оговорил своего подельника. В ходе рассмотрения дела, похоже, все настолько запуталось, что судья райсуда вынужден был дело вернуть прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения.





Стороны в суде Смоленской области это решение обжаловали. Прокурор, в частности, просил постановление отменить как незаконное, а уголовное дело направить на новое рассмотрение в тот же суд. Защитник Бауткина сделал заявление о существенных нарушениях УПК и прав его клиента. Адвокат Скобцова воздержался от подачи жалобы. Областной суд признал решение суда первой инстанции законным. Дата продолжения судебного разбирательства пока не известна.





Белорусам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Но это лишь в том случае, если их вина будет доказана. Перспектива такого исхода туманная, дело в суд ушло недоделанным. Получатся, что сотрудники ФСБ взяли с поличным взяткодателей, которые давали взятки – никому, ведь взяткополучателей с поличным не брали, они вообще не установлены. Понятно, что двух человек легче было задержать, чем разом 100 таможенников с конвертами у кабинок. Для такой масштабной спецоперации пришлось бы парализовать всю таможню.





Похоже, что российские чекисты кому-то испортили всю обедню. ООО «Альфа Транс Терминал», бывший гендиректор которого обвиняется в даче взяток, входит в состав группы компаний «Альфа Транс», представляющей собой таможенно-логистический комплекс. Место расположение -- западная границы РФ в непосредственной близости от трассы М1 «Москва-Минск». Круглосуточный огромный грузопоток, в основном из Беларуси и транзитом из ЕС. Можно предположить, что конверты в кабинках предназначались за усыпление бдительности целой смены таможенников в тот момент, когда из Беларуси пойдет крупная партия некоего груза. Возможно, проблемного, например, так называемого санкционного. Или еще чего похлеще. Версия, конечно, конспирологическая, официально не подтвержденная, но вполне рабочая.





Олег Танков . Послужной список впечатляет: КГБ СССР, группа «Альфа», Служба безопасности президента, Федеральная служба охраны России. На сайте компании о нем сообщается: «Внес большой вклад в создание и развитие Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» - общественной организации, оказывающей поддержку ветеранам, погибшим и действующим сотрудникам подразделения антитеррора «Альфа». Интриги добавляет и компания «Альфа Транс». «Альфа» в названии не случайность. Ее президентом является полковник в отставке. Послужной список впечатляет: КГБ СССР, группа «Альфа», Служба безопасности президента, Федеральная служба охраны России. На сайте компании о нем сообщается: «Внес большой вклад в создание и развитие Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» - общественной организации, оказывающей поддержку ветеранам, погибшим и действующим сотрудникам подразделения антитеррора «Альфа».





Кому принадлежит «Альфа Транс», кто держит границу в этом направлении, видно издалека (см. фото).



