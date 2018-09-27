|
"Живем в свободной стране". Чемпионов и призеров ЧМ по пауэрлифтингу дисквалифицировали за критику
В 2016 году Александр Гринкевич-Судник получил госнаграду из рук президента страны Александра Лукашенко за четвертую подряд победу на чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу, а два года спустя за неисправимость, якобы скандальный характер и жажду переворотов белорусская федерация дисквалифицировала его пожизненно. Пострадали также две его ученицы-чемпионки. SPORT.TUT.BY встретился с отверженными «лифтерами» и узнал, почему их наказали и как они намерены восстановить свое честное имя.
«Домыслы и пустопорожняя болтовня обличены в утвердительную форму. Не знаю, как отвечать»
На прошедшем в июне чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу в канадском Калгари 19-летняя Татьяна Домашина финишировала второй в троеборье среди юниорок в весовой категории до 47 кг. Это уже шестая награда для уроженки поселка Городище Барановичского района за три года. Ранее она стала первой белоруской, которая выиграла юниорский чемпионат мира. Кроме того, у Домашиной есть бронза чемпионата мира, две золотых награды и одно серебро на чемпионатах Европы в своей возрастной категории.
Вклад семьи в успехи Домашиной в пауэрлифтинге значительный. Неолимпийский статус вида спорта делает его, по сути, любительским в Беларуси. Спортсмены вынуждены тратиться на подготовку и поездку на соревнованиях из своего кармана. В случае Домашиной, студентки университета физкультуры, ее спонсорами являются родители.
— Папа — экскаваторщик, мама — учительница в школе, — рассказывает Таня. — Они дважды в год отправляют меня на чемпионаты Европы и мира. Бывает, спрашивают: «Таня, а это тебе вообще нужно?» Папа добавляет, что, если бы не мои чемпионаты, он бы купил себе новую машину. Сейчас он ездит на очень-очень старой машине — Opel Astra 1986 года выпуска.
Тренирует Домашину Александр Гринкевич-Судник, по профессии спасатель. Про другую воспитанницу Гринкевича-Судника Снежанну Зубко мы
В сентябре Федерация экипировочного и классического пауэрлифтинга (ФЭКП) объявила о дисквалификации Домашиной, Гринкевича-Судника и Зубко, ссылаясь на пункты 9.4., 9.9. и главу 6 внутреннего документа. В случае тренера речь идет о пожизненном остранении, девушек дисквалифицировали на два года. Но не торопитесь с выводами, ведь причины не связаны с допингом. Переходя сразу к выводам федерации по итогам дисциплинарного дела, отметим: там полагают, что эта тройка наносит ущерб имиджу и деловой репутации организации и престижу страны на международной арене.
В мотивировочной части решения федерации о дисквалификации Гринкевича-Судника и его подопечных говорится, что они отказались принести извинения за «дисциплинарные проступки». А столь жесткое наказание Гринкевич-Судник получил «с учетом личностных характеристик», «учитывая во внимание его скандальный характер […], организацию скандалов и переворотов с целью личной выгоды», «с учетом его «неисправимости» и «отсутствия раскаяния».
— Я имею право на личное мнение, — полагает Гринкевич-Судник. — Могу восхищаться, а могу и не одобрять политику федерации, и все равно вынужден подчиняться ее решениям. Если и допускаю публичную критику, то всегда делаю это в конструктивной вежливой форме. У нас демократия, мы живем в свободной стране.
Объяснительная записка Денисова — поэма, которую я называю «Бред» и которая не содержит конструктивных вещей. На мой взгляд, любые обвинения должны строиться на основании фактов, представленных в качестве доказательств. Если речь идет об оскорблении, то случай должен быть документально подтвержден, где-то должны найтись свидетели. Когда все голословно — домыслы и пустопорожняя болтовня обличены в утвердительную форму, то я не знаю, как отвечать. Тем более что никакой вины за собой не чувствую.
— Поясните, во взглядах на что вы расходитесь с федерацией?
— На то, как расходуются средства. Пафоса много! Перерезаются ленточки по случаю проведения в стране международных стартов. Но такие соревнования, в моем понимании, должны быть следствием, а не показателем уровня развития вида спорта в стране. Да и имиджу страны вредит то, что половина медалей на недавнем Кубке Европы в Ошмянах было не востребовано. Как поздравлять человека с серебряной медалью, когда в розыгрыше не было людей, которые боролись бы пусть даже за бронзу? Не вижу пользы от проведения таких соревнований, тогда как деньги потрачены. Нам не до жиру, быть бы живу. Есть всего несколько спортсменов (пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать), которые могут возить награды для страны с чемпионатов мира и Европы. Может, помочь им? Профинансировать их поездку на чемпионат мира!
— Кто эти люди?
— Давайте ссылаться на протоколы главных международных стартов последних лет. За шесть лет существования классического пауэрлифтинга в мире белорусы привезли 60 медалей с чемпионатов мира и Европы. Из них 20 — медали мои и моих учеников. Недавно прошел чемпионат мира, зачем далеко ходить? Если в стране так много способных, почему же никто кроме Снежанны и Тани не вернулся с медалями?
С 2013-го по 2016 год Гринкевич-Судник сам четыре раза подряд выиграл чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, а в 2016 году президент Александр Лукашенко наградил его государственной наградой, присвоив звание звание заслуженного мастера спорта. Таковым Гринкевич-Судник стал первым в стране в своем виде спорта.
Под началом тренера Снежанна Зубко добилась титула чемпионки и дважды была серебряным призером чемпионата на первенствах Европы, а также выиграла два серебра и бронзу на чемпионатах мира.
— Я влезла в долги и все еще возвращаю деньги, которые одолжила на поездку на чемпионат мира, — развивает тему Снежанна. — На поездку требовались 2,5 тысячи долларов. Из них 2 тысячи одолжила. В августе должна была вернуть долг. Чтобы сделать это, пришлось залезть в новые долги. Оставшуюся сумму (меньше половины) собрала благодаря сообщению в барановичской газете, которая разместила мои реквизиты. Кто-то сто долларов перечислил, кто-то меньше. Мои клиенты в фитнес-клубе также откликнулись на призыв о помощи… А теперь трудно поверить, что меня дисквалифицировали.
— Стоило ли влезать в долги ради участия в чемпионате мира?
— Пауэрлифтинг для меня — больше, чем хобби. Извините, на хобби у меня нет 2,5 тысяч долларов! Просто привыкла за шесть лет выступлений на международном уровне к чему-то готовиться. Помимо призовых мест меня всегда волнуют абсолютные результаты. Так за что мне извиняться перед федерацией? За то, что до сих пор долги выплачиваю?
— Действительно, — продолжает Александр, — нам предлагали: 1) извиниться (хоть я и не знаю, за что); 2) удалить в соцсетях все, что может быть неприятно данным людям; 3) разместить у себя в соцсетях информацию восхваляющего характера о федерации. По словам Байды (Александр Байда — зампред ФЭКП. — Прим.ред.), в случае, если бы приняли требования, меня бы ждала однолетняя дисквалификация, а девочек — предупреждение. Как вы поняли, мы пошли по жестскому сценарию. Вместо того, чтобы сказать нам «спасибо», за то, что на энтузиазме тренируемся и готовимся, выезжаем, на нас льется грязь.
— Дисквалифицировали нас, а мне стыдно за них — перед родителями, — признается Таня Домашина. — Они не понимают, почему с нами так поступили.
Еще до вынесения решения по дисциплинарному делу через своего брата, лидера ячейки по пауэрлифтингу в Барановичах, Таня обратилась в федерацию с запросом предоставить справку о том, что является членом нацкоманды. Документ стал бы ходатайством для выделения места в общежитии университета.
— В ответ от Дениса Денисова пришло сообщение: «Федерация никаких бумаг для Татьяны делать не будет, потому что на данного спортсмена заведено дисциплинарное дело», — вспоминает студентка-чемпионка. — Я принесла стране шесть медалей. Неужели справка для университета — это я много попросила? Теперь я снимаю квартиру в Минске.
До «мира» в Канаде мне нужна была еще одна справка — о переносе сроков сдачи сессии. Мне ее не предоставили, а вот ученице Станкевича Надежде Терешко ее выдали. Меня же в деканате университета фактически поставили перед выбором: «Что тебе важнее: сдать сесссию или поехать на чемпионат мира?» Хорошо, что декан вошел в положение и отпустил меня, как задолжницу — с лишением стипендии на будущий семестр. Стипендию, к счастью, так и не убрали. А что федерация? Где их помощь, когда она нужна?
«Отборы на ЧМ — формализм, так как поездка спортсмена зависит от того, поедет ли он за свои деньги»
В пауэрлифтинге Александр Гринкевич-Судник с 1994 года. До лета нынешнего года он входил в президиум ФЭКП, как вдруг — пожизненная дисквалификация. Смена легитимного статуса на откровенную немилость.
— Когда до меня дошло, что я нужен там как «ширма», за которой прячут неустроенность в работе федерации, мне стало стыдно, — признается Александр. — По сути, все это время меня просили сфотографироваться с руководителями, будто высказая им тем самым одобрение. Когда полгода назад «Вконтакте» я прочел новость о назначении нового тренера австралийца Гарри Вильямса, сразу позвонил Станкевичу: «Миша, а кто это?» — «А я откуда знаю? Денис написал…» Получается, Денисов провел Вильямса «по бумагам», как главкома, а несколько членов президиума об этом даже не знали.
Я задавал и другие неудобные вопросы. Например, куда идут народные деньги? Люди были недовольны тем, что заплатили заявочные взносы на участие в Кубке страны, а по факту переодевались на подоконниках. Они задавали мне вопросы, потому что я свой, а еще — член президиума. Действительно, куда идут деньги? За пять или шесть девочек со своей команды я сам вывалил 200 долларов спонсорских денег. И что мне ответить? В общем, надоело прикрывать федерацию. Пусть сама отчитывается перед людьми.
Когда выложил свои размышления в нашей группе «Вконтакте», Станкевич назвал меня «женщиной» и предложил встретиться. Опуститься до его уровня, а он строит свою речь на тюремных оборотах, не смог. Пусть я буду «женщиной», пусть я «зас##ал». С тех пор голоса в группе не подавал. Сообщил Пискунову (Денис Пискунов — председатель ФЭКП. — Прим.ред.): «Знаете что? Я так больше не могу! Люди думают, что я причастен к этому всему, а здесь делаются темные дела… Вычеркните меня отовсюду!»
Как следует из объяснительной записки заместителя Пискунова Денисова, на чемпионате мира в Калгари Снежанна Зубко устроила демарш, отказавшись от выхода на помост под руководством назначенного федерацией тренером австралийца Гарри Вильямса.
— ФЭКП диктует, кто должен выводить спортсмена. Разве участие федерации не сводится к оформлению заявки и сопровождению на чемпионате?
— Они считают, что, не имея никакого отношения к подготовке спортсменов, они могут это делать, — удивляется Александр. — Где в Беларуси сегодня проводится учебно-тренировочный сбор для пауэрлифтеров? Спортсмены тренируются за чей счет? А как придется! И, знаете, все национальные отборы на чемпионаты мира — формализм, так как поездка спортсмена зависит от того, поедет ли он за свои деньги.
Меня обвиняют в том, что я, зная что белорусская делегация уедет с чемпионата за несколько дней до выступления Снежанны, нашел для нее выводящего среди украинских друзей. «Ребята, помогите, — я действительно обратился к ним. — На кону медаль!» Украинская команда помогла Снежанне, за что им благодарен, и как нормальный человек поблагодарил друзей в соцсетях. За этим не стоит каких-либо подковерных игр, как, может быть, полагают в нашей федерации. Там же люди уверены, что оставили Снежанну в «надежных руках» Гарри Вильямса. Это издевательство, право! Данный гражданин не знает русского языка, Снежанна — английского, а переводчика не было. Как им договориться?
К материалам дисциплинарного дела на «лифтеров» были приобщены скриншоты из соцсетей: фрагменты личной переписки и обмена комментариями в открытом доступе.
— Снежанна, кто такой Жорж?
— Я не знаю. Возможно, это человек-«фейк»! Под постом «Вконтакте» о том, что я собираю деньги на поездку на чемпионат мира, был оставлен такой комментарий. Я ответила. Федерация сделала скриншот с моей страницы. Считаю, что я не оскорбила в своих сообщениях ни страну, ни федерацию. Да, мне было обидно, ведь я не в первый раз ехала на соревнования за свой счет! Но даже когда влезала в долги, на пьедестале всегда испытывала гордость за свою страну, когда держала в руках флаг.
— Польза стране от того, что мы делаем, кто-то посчитает большой, кто-то — маленькой, но польза есть, — уверен Гринкевич-Судник. — Подрастающие спортсмены смотрят на наших топов, тянутся к спорту и здоровому образу жизни. Когда поднимется белорусский флаг и звучит белоруский гимн на официальных международных стартах — это плюс для страны, повышается ее имидж в глазах коллег из других стран.
«Люди в федерации ошибаются. Может, когда-нибудь до них дойдет»
В 2018 и 2019 годах чемпионаты Европы по классическому пауэрлифтингу пройдут в Литве. Наиболее остро перед крупными стартами для белорусских «лифтеров» всегда вставал именно вопрос финансирования участия в соревнованиях, а поездка в страну-соседку требует минимальных для таких нужд затрат.
— Значит, перед нами открываются медальные перспективы, — рассуждает Александр Гринкевич-Судник. — Я собрал бы со своей зарплаты деньги на поездку, и не надо было бы искать спонсоров. У меня было желание выступить, а тут такое! Политику страны, которая определила приоритетные виды спорта и оказывает им поддержку, я не осуждаю. Есть люди умнее нас, которые решили, чтобы спорт развивался вот так. Нам бы между собой, в федерации разобраться.
— Так вы что, Александр, рассчитываете на переворот, как говорится в письме Денисова?
— Ага, коммунизм хочу построить в отдельно взятой федерации!.. Я думал об этом обвинении в свой адрес. Знаете, а я бы не хотел менять руководящий состав федерации. Пусть управляют! А мои цели таковы: чтобы мои девчата да и я, может быть, если позволит здоровье и финансовые возможности, тренировались, выезжали на соревнования и приносили какую-то пользу родине.
Как сообщает «
— Думаете, Шерстнев мог бы встать на вашу защиту в конфликте с федерацией?
— Это очень занятой человек, так что ему не до нас, — заключил Александр. — А та информация, которую подает в последнее время федерация, явно не в мою пользу. Хотя, конечно, человек, имеющий хоть какое-то отношение к спорту, заподозрит неладное, узнав о моих спортивных достижениях. Но захочет ли он вникать и ковыряться?
Гринкевич-Судник, Зубко и Домашина наняли адвоката и готовы оспорить решение ФЭКП о дисквалификации в судебном порядке.
— Да, юридически мы неграмотные люди, — не скрывает Александр. — И все же намерены защищаться всеми доступными законными способами, чтобы доказать свою невинновность и отменить несправедливое решение. Я человек в погонах. У нас есть, так сказать, иерархия наказаний. Сначала идет замечение, затем выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие, увольнение. И как человеку, который никогда не имел никаких взысканий, а только благодарности и награды, сходу получить пожизненную дисквалификацию мне неприятно.
— Мы одна команда. До конца будем вместе. Вместе будем решать нашу проблему, — по-боевому настроена Снежанна. Ее клиенты в фитнес-клубе шутят, мол, сходишь в декретный отпуск и вернешься через два года. Нет, Снежанна хочет на помост.
— По большему счету, я добился всего, чего хотел, — признает тренер. — Пора успокаиваться. Но как я буду выглядеть в глазах девушек? У них только все начинается! Сколько еще медалей они могли бы принести страны? Боюсь представить, какие веса сможет поднять Снежанна через четыре года, а Таня — через лет десять.
Порой на эмоциях люди совершают ошибки. Люди в федерации сейчас тоже ошибаются. Может, когда-нибудь до них дойдет. Я провославный человек, зла ни на кого не держу. У меня полно своих недостатков, хочу заниматься своими проблемами. И, увы, одна из них — восстановиться в правах в федерации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадали также две его ученицы-чемпионки. SPORT.TUT.BY встретился с отверженными "лифтерами" и узнал, почему их наказали и как они намерены восстановить свое честное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)