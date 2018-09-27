"Живем в свободной стране". Чемпионов и призеров ЧМ по пауэрлифтингу дисквалифицировали за критику

В 2016 году Александр Гринкевич-Судник получил госнаграду из рук президента страны Александра Лукашенко за четвертую подряд победу на чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу, а два года спустя за неисправимость, якобы скандальный характер и жажду переворотов белорусская федерация дисквалифицировала его пожизненно. Пострадали также две его ученицы-чемпионки. SPORT.TUT.BY встретился с отверженными «лифтерами» и узнал, почему их наказали и как они намерены восстановить свое честное имя.





«Домыслы и пустопорожняя болтовня обличены в утвердительную форму. Не знаю, как отвечать»

На прошедшем в июне чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу в канадском Калгари 19-летняя Татьяна Домашина финишировала второй в троеборье среди юниорок в весовой категории до 47 кг. Это уже шестая награда для уроженки поселка Городище Барановичского района за три года. Ранее она стала первой белоруской, которая выиграла юниорский чемпионат мира. Кроме того, у Домашиной есть бронза чемпионата мира, две золотых награды и одно серебро на чемпионатах Европы в своей возрастной категории.

Вклад семьи в успехи Домашиной в пауэрлифтинге значительный. Неолимпийский статус вида спорта делает его, по сути, любительским в Беларуси. Спортсмены вынуждены тратиться на подготовку и поездку на соревнованиях из своего кармана. В случае Домашиной, студентки университета физкультуры, ее спонсорами являются родители.

— Папа — экскаваторщик, мама — учительница в школе, — рассказывает Таня. — Они дважды в год отправляют меня на чемпионаты Европы и мира. Бывает, спрашивают: «Таня, а это тебе вообще нужно?» Папа добавляет, что, если бы не мои чемпионаты, он бы купил себе новую машину. Сейчас он ездит на очень-очень старой машине — Opel Astra 1986 года выпуска.

Тренирует Домашину Александр Гринкевич-Судник, по профессии спасатель. Про другую воспитанницу Гринкевича-Судника Снежанну Зубко мы рассказывали год назад во время минского чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу. Тогда Зубко выиграла бронзовую медаль, а на «мире» в Канаде она, как и Домашина, стала серебряным призером в троеборье в весовой категории до 84 кг — 532,5 кг.

В сентябре Федерация экипировочного и классического пауэрлифтинга (ФЭКП) объявила о дисквалификации Домашиной, Гринкевича-Судника и Зубко, ссылаясь на пункты 9.4., 9.9. и главу 6 внутреннего документа. В случае тренера речь идет о пожизненном остранении, девушек дисквалифицировали на два года. Но не торопитесь с выводами, ведь причины не связаны с допингом. Переходя сразу к выводам федерации по итогам дисциплинарного дела, отметим: там полагают, что эта тройка наносит ущерб имиджу и деловой репутации организации и престижу страны на международной арене.

Из опубликованного сообщения в официальной группе федерации «Вконтакте» (единственного рупора ФЭКП) видно, что обвинения в адрес спортсменов строились на основании объяснительной записки первого заместителя председателя федерации Дениса Денисова. В документе он хвалит себя за работу на чемпионате мира и сетует на неблагодарное поведение спортсменок, приводит выдержки из интервью девушек и их тренера, где они выражают недовольство действиями федерации.

Фрагмент текста объяснительной записки Дениса Денисова, первого зампреда ФЭКП: «Я отслеживал прогнозы конкурентной борьбы для обеих спортсменок и объяснял обеим спортсменкам и их выводящим все возможные прогнозы и обоснования выбора следующего веса на штанге. Делал заявки и заносил их своевременно секретарю соревнований. В результате ведения моей тактики выбора заявок и перезаявок Домашина Т.Ю. в тактической борьбе выиграла 2 место в сумме троеборья. Татьяна Домашина была очень благодарна мне лично за грамотный выбор заявочных весов для нее, что позволило ей занять более высокое место. Обнимала меня от счастья и радости. […] Гринкевич-Судник А.И., комментируя выступление Домашиной Т.Ю., сообщает в СМИ: „…Так что мы решили осторожничать и ждать ошибок соперниц. Так и вышло — у них в погоне за максимумом осечки, а у нас 9 удачных попыток из 9 и уверенное серебро…“. Однако, я корректировал подходы от предварительно расписанных Гринкевичем-Судником А.И. на месте в конкурентной борьбе с соперницами и указанный тренер не имел возможности „решать“ и руководить своими спортсменками удаленно (поскольку доступа в сеть интернет у нас не было в зоне проведения соревнований)».

В мотивировочной части решения федерации о дисквалификации Гринкевича-Судника и его подопечных говорится, что они отказались принести извинения за «дисциплинарные проступки». А столь жесткое наказание Гринкевич-Судник получил «с учетом личностных характеристик», «учитывая во внимание его скандальный характер […], организацию скандалов и переворотов с целью личной выгоды», «с учетом его «неисправимости» и «отсутствия раскаяния».

— Я имею право на личное мнение, — полагает Гринкевич-Судник. — Могу восхищаться, а могу и не одобрять политику федерации, и все равно вынужден подчиняться ее решениям. Если и допускаю публичную критику, то всегда делаю это в конструктивной вежливой форме. У нас демократия, мы живем в свободной стране.

Объяснительная записка Денисова — поэма, которую я называю «Бред» и которая не содержит конструктивных вещей. На мой взгляд, любые обвинения должны строиться на основании фактов, представленных в качестве доказательств. Если речь идет об оскорблении, то случай должен быть документально подтвержден, где-то должны найтись свидетели. Когда все голословно — домыслы и пустопорожняя болтовня обличены в утвердительную форму, то я не знаю, как отвечать. Тем более что никакой вины за собой не чувствую.





— Поясните, во взглядах на что вы расходитесь с федерацией?

— На то, как расходуются средства. Пафоса много! Перерезаются ленточки по случаю проведения в стране международных стартов. Но такие соревнования, в моем понимании, должны быть следствием, а не показателем уровня развития вида спорта в стране. Да и имиджу страны вредит то, что половина медалей на недавнем Кубке Европы в Ошмянах было не востребовано. Как поздравлять человека с серебряной медалью, когда в розыгрыше не было людей, которые боролись бы пусть даже за бронзу? Не вижу пользы от проведения таких соревнований, тогда как деньги потрачены. Нам не до жиру, быть бы живу. Есть всего несколько спортсменов (пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать), которые могут возить награды для страны с чемпионатов мира и Европы. Может, помочь им? Профинансировать их поездку на чемпионат мира!

— Кто эти люди?

— Давайте ссылаться на протоколы главных международных стартов последних лет. За шесть лет существования классического пауэрлифтинга в мире белорусы привезли 60 медалей с чемпионатов мира и Европы. Из них 20 — медали мои и моих учеников. Недавно прошел чемпионат мира, зачем далеко ходить? Если в стране так много способных, почему же никто кроме Снежанны и Тани не вернулся с медалями?

Фрагмент текста объяснительной записки Дениса Денисова, первого зампреда ФЭКП: «Гринкевич-Судник А. И. требовал от Президиума РОО «ФЭКП» оказания финансовой помощи на подготовку (спортивное питание) и поездку в Канаду, т.к., по его мнению, в Республике Беларусь есть только два спортсмена по пауэрлифтингу в открытой возрастной категории — он и Зубко С.А. В помощи было отказано в связи с расходами по организации Кубка Европы 2018, проходившего в г. Ошмяны с 22 по 25 марта 2018 года. Дополнительно, Гринкевичу-Суднику А. И. было пояснено о том, что в случае наличия в дальнейшем возможности оказания финансовой помощи она будет распределяться не только между двумя спортсменами федерации Указанным спортсменам было предложено заказать дешевые авиабилеты заблаговременно, чтобы всему составу делегации Республики Беларусь лететь вместе и экономить денежные средства. Однако, от покупки заблаговременно дешевых билетов вместе с делегацией спортсмены отказались, мотивируя тем, что не знают, поедут они или нет и что им могут отказать в визе, и они купят билеты сами после получения визы. В целях экономии денежных средств и отсутствии подтверждения участия от указанных спортсменов спортивной делегацией было принято решение не находиться в Канаде в течение всех соревновательных дней. После получения подтверждения об участии Снежанны Анатольевны Зубко и Татьяны Юрьевны Домашиной РОО «ФЭКП» заявило указанных спортсменов для участия в чемпионате мира, оказало помощь в оформлении и получении канадской визы, забронировало номер в отеле. Поясню также, что билеты, закупленные с помощью федерации были в полтора раза дешевле, чем пришлось закупить оставшимся спортсменам»

С 2013-го по 2016 год Гринкевич-Судник сам четыре раза подряд выиграл чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, а в 2016 году президент Александр Лукашенко наградил его государственной наградой, присвоив звание звание заслуженного мастера спорта. Таковым Гринкевич-Судник стал первым в стране в своем виде спорта.

Под началом тренера Снежанна Зубко добилась титула чемпионки и дважды была серебряным призером чемпионата на первенствах Европы, а также выиграла два серебра и бронзу на чемпионатах мира.

— Я влезла в долги и все еще возвращаю деньги, которые одолжила на поездку на чемпионат мира, — развивает тему Снежанна. — На поездку требовались 2,5 тысячи долларов. Из них 2 тысячи одолжила. В августе должна была вернуть долг. Чтобы сделать это, пришлось залезть в новые долги. Оставшуюся сумму (меньше половины) собрала благодаря сообщению в барановичской газете, которая разместила мои реквизиты. Кто-то сто долларов перечислил, кто-то меньше. Мои клиенты в фитнес-клубе также откликнулись на призыв о помощи… А теперь трудно поверить, что меня дисквалифицировали.





— Стоило ли влезать в долги ради участия в чемпионате мира?

— Пауэрлифтинг для меня — больше, чем хобби. Извините, на хобби у меня нет 2,5 тысяч долларов! Просто привыкла за шесть лет выступлений на международном уровне к чему-то готовиться. Помимо призовых мест меня всегда волнуют абсолютные результаты. Так за что мне извиняться перед федерацией? За то, что до сих пор долги выплачиваю?

— Действительно, — продолжает Александр, — нам предлагали: 1) извиниться (хоть я и не знаю, за что); 2) удалить в соцсетях все, что может быть неприятно данным людям; 3) разместить у себя в соцсетях информацию восхваляющего характера о федерации. По словам Байды (Александр Байда — зампред ФЭКП. — Прим.ред.), в случае, если бы приняли требования, меня бы ждала однолетняя дисквалификация, а девочек — предупреждение. Как вы поняли, мы пошли по жестскому сценарию. Вместо того, чтобы сказать нам «спасибо», за то, что на энтузиазме тренируемся и готовимся, выезжаем, на нас льется грязь.

— Дисквалифицировали нас, а мне стыдно за них — перед родителями, — признается Таня Домашина. — Они не понимают, почему с нами так поступили.

Еще до вынесения решения по дисциплинарному делу через своего брата, лидера ячейки по пауэрлифтингу в Барановичах, Таня обратилась в федерацию с запросом предоставить справку о том, что является членом нацкоманды. Документ стал бы ходатайством для выделения места в общежитии университета.

— В ответ от Дениса Денисова пришло сообщение: «Федерация никаких бумаг для Татьяны делать не будет, потому что на данного спортсмена заведено дисциплинарное дело», — вспоминает студентка-чемпионка. — Я принесла стране шесть медалей. Неужели справка для университета — это я много попросила? Теперь я снимаю квартиру в Минске.

До «мира» в Канаде мне нужна была еще одна справка — о переносе сроков сдачи сессии. Мне ее не предоставили, а вот ученице Станкевича Надежде Терешко ее выдали. Меня же в деканате университета фактически поставили перед выбором: «Что тебе важнее: сдать сесссию или поехать на чемпионат мира?» Хорошо, что декан вошел в положение и отпустил меня, как задолжницу — с лишением стипендии на будущий семестр. Стипендию, к счастью, так и не убрали. А что федерация? Где их помощь, когда она нужна?

«Отборы на ЧМ — формализм, так как поездка спортсмена зависит от того, поедет ли он за свои деньги»

В пауэрлифтинге Александр Гринкевич-Судник с 1994 года. До лета нынешнего года он входил в президиум ФЭКП, как вдруг — пожизненная дисквалификация. Смена легитимного статуса на откровенную немилость.

Фрагмент текста объяснительной записки Дениса Денисова, первого зампреда ФЭКП: «Гринкевич-Судник А. И., будучи членом Президиума, являлся на заседания только в случаях, если ему необходимо было обратиться к председателю федерации за оказанием финансовой помощи и только для себя лично и своих спортсменов. Иные спортсмены федерации его не интересовали. В остальных случаях для решения важных вопросов функционирования федерации он не являлся, как и не явился на отчетную Конференцию в январе 2018 года, где и был исключен из числа членов Президиума».

— Когда до меня дошло, что я нужен там как «ширма», за которой прячут неустроенность в работе федерации, мне стало стыдно, — признается Александр. — По сути, все это время меня просили сфотографироваться с руководителями, будто высказая им тем самым одобрение. Когда полгода назад «Вконтакте» я прочел новость о назначении нового тренера австралийца Гарри Вильямса, сразу позвонил Станкевичу: «Миша, а кто это?» — «А я откуда знаю? Денис написал…» Получается, Денисов провел Вильямса «по бумагам», как главкома, а несколько членов президиума об этом даже не знали.

Я задавал и другие неудобные вопросы. Например, куда идут народные деньги? Люди были недовольны тем, что заплатили заявочные взносы на участие в Кубке страны, а по факту переодевались на подоконниках. Они задавали мне вопросы, потому что я свой, а еще — член президиума. Действительно, куда идут деньги? За пять или шесть девочек со своей команды я сам вывалил 200 долларов спонсорских денег. И что мне ответить? В общем, надоело прикрывать федерацию. Пусть сама отчитывается перед людьми.

Когда выложил свои размышления в нашей группе «Вконтакте», Станкевич назвал меня «женщиной» и предложил встретиться. Опуститься до его уровня, а он строит свою речь на тюремных оборотах, не смог. Пусть я буду «женщиной», пусть я «зас##ал». С тех пор голоса в группе не подавал. Сообщил Пискунову (Денис Пискунов — председатель ФЭКП. — Прим.ред.): «Знаете что? Я так больше не могу! Люди думают, что я причастен к этому всему, а здесь делаются темные дела… Вычеркните меня отовсюду!»



Архивные кадры с чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу 2017 года в Минске. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Архивные кадры с чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу 2017 года в Минске. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Архивные кадры с чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу 2017 года в Минске. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Архивные кадры с чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу 2017 года в Минске. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Фрагмент текста объяснительной записки Дениса Денисова, первого зампреда ФЭКП: «После возвращения в Минск основной части делегации, в том числе и меня, я получил сообщение от назначенного Зубко С. А. выводящего тренера белорусской команды Гарри Вильямса о том, что Зубко С. А. наотрез отказалась от тренера белорусской команды. Зубко С. А. предпочла без согласования с руководством белорусской федерации самостоятельно обратиться за помощью к руководству украинской федерации при наличии белорусского тренера, оставшегося с ней в Калгари. Однако, Зубко С. А., Домашина Т. Ю., Гринкевич-Судник А. И. умышленно доносили до общественности и иных членов федерации заведомо ложную информацию, которая дискредитирует деятельность РОО «ФЭКП» и членов РОО «ФЭКП» (в том числе о руководстве РОО «ФЭКП») и наносит ущерб имиджу и деловой репутации РОО «ФЭКП», порочит честь и достоинство членов РОО «ФЭКП» (в том числе руководства РОО «ФЭКП»). Поведение указанных лиц позорит честь и достоинство спортсмена Республики Беларусь и наносит ущерб имиджу и престижу Республики Беларусь на международной арене».

Как следует из объяснительной записки заместителя Пискунова Денисова, на чемпионате мира в Калгари Снежанна Зубко устроила демарш, отказавшись от выхода на помост под руководством назначенного федерацией тренером австралийца Гарри Вильямса.

— ФЭКП диктует, кто должен выводить спортсмена. Разве участие федерации не сводится к оформлению заявки и сопровождению на чемпионате?

— Они считают, что, не имея никакого отношения к подготовке спортсменов, они могут это делать, — удивляется Александр. — Где в Беларуси сегодня проводится учебно-тренировочный сбор для пауэрлифтеров? Спортсмены тренируются за чей счет? А как придется! И, знаете, все национальные отборы на чемпионаты мира — формализм, так как поездка спортсмена зависит от того, поедет ли он за свои деньги.

Меня обвиняют в том, что я, зная что белорусская делегация уедет с чемпионата за несколько дней до выступления Снежанны, нашел для нее выводящего среди украинских друзей. «Ребята, помогите, — я действительно обратился к ним. — На кону медаль!» Украинская команда помогла Снежанне, за что им благодарен, и как нормальный человек поблагодарил друзей в соцсетях. За этим не стоит каких-либо подковерных игр, как, может быть, полагают в нашей федерации. Там же люди уверены, что оставили Снежанну в «надежных руках» Гарри Вильямса. Это издевательство, право! Данный гражданин не знает русского языка, Снежанна — английского, а переводчика не было. Как им договориться?

К материалам дисциплинарного дела на «лифтеров» были приобщены скриншоты из соцсетей: фрагменты личной переписки и обмена комментариями в открытом доступе.

Из переписки Снежанны Зубко с Жоржем: Жорж: Знамя БССР поднимать не противно? С учетом поддержки спорта-то!

Снежанна: Жорж, обидно!

Жорж: Зубко, зачем поднимала?

Снежанна: Жорж, чтоб им было стыдно!!! Надеюсь, дойдет!

— Снежанна, кто такой Жорж?

— Я не знаю. Возможно, это человек-«фейк»! Под постом «Вконтакте» о том, что я собираю деньги на поездку на чемпионат мира, был оставлен такой комментарий. Я ответила. Федерация сделала скриншот с моей страницы. Считаю, что я не оскорбила в своих сообщениях ни страну, ни федерацию. Да, мне было обидно, ведь я не в первый раз ехала на соревнования за свой счет! Но даже когда влезала в долги, на пьедестале всегда испытывала гордость за свою страну, когда держала в руках флаг.

— Польза стране от того, что мы делаем, кто-то посчитает большой, кто-то — маленькой, но польза есть, — уверен Гринкевич-Судник. — Подрастающие спортсмены смотрят на наших топов, тянутся к спорту и здоровому образу жизни. Когда поднимется белорусский флаг и звучит белоруский гимн на официальных международных стартах — это плюс для страны, повышается ее имидж в глазах коллег из других стран.





«Люди в федерации ошибаются. Может, когда-нибудь до них дойдет»

В 2018 и 2019 годах чемпионаты Европы по классическому пауэрлифтингу пройдут в Литве. Наиболее остро перед крупными стартами для белорусских «лифтеров» всегда вставал именно вопрос финансирования участия в соревнованиях, а поездка в страну-соседку требует минимальных для таких нужд затрат.

— Значит, перед нами открываются медальные перспективы, — рассуждает Александр Гринкевич-Судник. — Я собрал бы со своей зарплаты деньги на поездку, и не надо было бы искать спонсоров. У меня было желание выступить, а тут такое! Политику страны, которая определила приоритетные виды спорта и оказывает им поддержку, я не осуждаю. Есть люди умнее нас, которые решили, чтобы спорт развивался вот так. Нам бы между собой, в федерации разобраться.

— Так вы что, Александр, рассчитываете на переворот, как говорится в письме Денисова?

— Ага, коммунизм хочу построить в отдельно взятой федерации!.. Я думал об этом обвинении в свой адрес. Знаете, а я бы не хотел менять руководящий состав федерации. Пусть управляют! А мои цели таковы: чтобы мои девчата да и я, может быть, если позволит здоровье и финансовые возможности, тренировались, выезжали на соревнования и приносили какую-то пользу родине.











Как сообщает « Гродзенская праўда », на Кубке Европы по классическому пауэрлифтингу в Ошмянах среди сюревнующихся был губернатор Витебской области Николай Шерстнев. В весовой категории до 105 кг он стал третьим, уступив соперникам из Грузии и Армении.

— Думаете, Шерстнев мог бы встать на вашу защиту в конфликте с федерацией?

— Это очень занятой человек, так что ему не до нас, — заключил Александр. — А та информация, которую подает в последнее время федерация, явно не в мою пользу. Хотя, конечно, человек, имеющий хоть какое-то отношение к спорту, заподозрит неладное, узнав о моих спортивных достижениях. Но захочет ли он вникать и ковыряться?

Гринкевич-Судник, Зубко и Домашина наняли адвоката и готовы оспорить решение ФЭКП о дисквалификации в судебном порядке.

— Да, юридически мы неграмотные люди, — не скрывает Александр. — И все же намерены защищаться всеми доступными законными способами, чтобы доказать свою невинновность и отменить несправедливое решение. Я человек в погонах. У нас есть, так сказать, иерархия наказаний. Сначала идет замечение, затем выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие, увольнение. И как человеку, который никогда не имел никаких взысканий, а только благодарности и награды, сходу получить пожизненную дисквалификацию мне неприятно.

— Мы одна команда. До конца будем вместе. Вместе будем решать нашу проблему, — по-боевому настроена Снежанна. Ее клиенты в фитнес-клубе шутят, мол, сходишь в декретный отпуск и вернешься через два года. Нет, Снежанна хочет на помост.

— По большему счету, я добился всего, чего хотел, — признает тренер. — Пора успокаиваться. Но как я буду выглядеть в глазах девушек? У них только все начинается! Сколько еще медалей они могли бы принести страны? Боюсь представить, какие веса сможет поднять Снежанна через четыре года, а Таня — через лет десять.

Порой на эмоциях люди совершают ошибки. Люди в федерации сейчас тоже ошибаются. Может, когда-нибудь до них дойдет. Я провославный человек, зла ни на кого не держу. У меня полно своих недостатков, хочу заниматься своими проблемами. И, увы, одна из них — восстановиться в правах в федерации.