Погода троллит белорусов: в субботу мокрый снег, а в понедельник до +18°С



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу, 29 сентября, местами, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди, утром по северо-востоку страны возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью составит +3…9°С, по северо-востоку Беларуси 0…+2°С, максимальная температура днем +8…14°С.30 сентября, в воскресенье, погодные условия будет определять область повышенного давления, сформированная в холодном воздухе, осадков не ожидается. Ночь будет холодной и на большей части территории страны при ясном небе ожидаются заморозки до 0…-4°С, лишь по северу, где будет больше облаков, температура воздуха будет +1...4°С, максимальная температура днем составит +9…15°С.1 октября, в понедельник — без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +1...6°С, по югу местами заморозки до 0...-3°С, максимальная температура днем +12...18°С.