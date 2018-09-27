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Погода троллит белорусов: в субботу мокрый снег, а в понедельник до +18°С
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В субботу, 29 сентября, местами, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди, утром по северо-востоку страны возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью составит +3…9°С, по северо-востоку Беларуси 0…+2°С, максимальная температура днем +8…14°С.
30 сентября, в воскресенье, погодные условия будет определять область повышенного давления, сформированная в холодном воздухе, осадков не ожидается. Ночь будет холодной и на большей части территории страны при ясном небе ожидаются заморозки до 0…-4°С, лишь по северу, где будет больше облаков, температура воздуха будет +1...4°С, максимальная температура днем составит +9…15°С.
1 октября, в понедельник — без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +1...6°С, по югу местами заморозки до 0...-3°С, максимальная температура днем +12...18°С.
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В основном будет без осадков, лишь в субботу местами не обойдется без кратковременных дождей.
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