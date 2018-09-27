ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода троллит белорусов: в субботу мокрый снег, а в понедельник до +18°С

28.09.2018 13:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В последние выходные сентября и начале октября преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать область повышенного давления — в основном будет без осадков, лишь в субботу местами не обойдется без кратковременных дождей. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

В субботу, 29 сентября, местами, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди, утром по северо-востоку страны возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью составит +3…9°С, по северо-востоку Беларуси 0…+2°С, максимальная температура днем +8…14°С.

30 сентября, в воскресенье, погодные условия будет определять область повышенного давления, сформированная в холодном воздухе, осадков не ожидается. Ночь будет холодной и на большей части территории страны при ясном небе ожидаются заморозки до 0…-4°С, лишь по северу, где будет больше облаков, температура воздуха будет +1...4°С, максимальная температура днем составит +9…15°С.

1 октября, в понедельник — без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +1...6°С, по югу местами заморозки до 0...-3°С, максимальная температура днем +12...18°С.

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В основном будет без осадков, лишь в субботу местами не обойдется без кратковременных дождей.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске открылся третий i-Store. Только посмотрите на эту очередь за скидками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика