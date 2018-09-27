Марзалюк против закона о противодействии домашнему насилию: противоречит традиционным ценностям



Игорь Марзалюк. Фото с сайта house.gov.by

БелаПАН

данным

Депутат подчеркнул, что это его личная позиция., — сказал парламентарий.— cчитает он.По словам Марзалюка, разработанная в Беларуси концепция проекта закона «О противодействии домашнему насилию» не обсуждалась с депутатами, оназаявил депутат.Марзалюк уверен, что концепция нарушает статью 32 Конституции в части равноправия супругов в семейных отношениях.— сказал депутат.— заявил Марзалюк.Парламентарий также выступает против введения отдельной ответственности за психологическое и экономическое насилие, если эти термины не будут четко определены.Марзалюк подчеркнул, что его удивляетМинистерство внутренних дел вынесло концепцию проекта закона «О противодействии домашнему насилию» на общественное обсуждение в июле. В октябре документ планируется представить Александру Лукашенко.В проекте предлагаются меры профилактики и пресечения насилия не только в кругу семьи, но и со стороны бывших супругов или пар, которые когда-либо жили вместе и вели общее домашнее хозяйство.Концепция разработана на основании практики применения действующих нормативных правовых актов, проведенных научных исследований, а также наилучших методов противодействия домашнему насилию, считают в МВД. Ее основной целью является защита прав граждан, подвергающихся домашнему насилию.В концепции законопроекта сформулированы понятия в сфере правового регулирования работы по противодействию домашнему насилию и принципы осуществления этой деятельности. Один из принципов — поддержка семьи «как фундаментального социального института общества и укрепление традиционных ценностей». Кроме того, в документе изложены возможные полномочия и порядок взаимодействия органов, отвечающих за противодействие домашнему насилию, а также специальные меры по оказанию помощи пострадавшим и способы превентивного воздействия в отношении бытовых агрессоров.Читайте также комментарии экспертов по проблеме домашнего насилия в Беларуси:Читайте также комментарий МВД: