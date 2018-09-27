Марзалюк против закона о противодействии домашнему насилию: противоречит традиционным ценностям

В Беларуси существуют необходимые правовые инструменты для противодействия семейному насилию, и принятие нового закона в этой области может навредить традиционной системе отношений. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк на пресс-конференции в Минске 27 сентября, передает БелаПАН.
Депутат подчеркнул, что это его личная позиция. «Есть фундаментальные ценности, которые я разделяю и буду защищать всеми фибрами своей души. И есть вещи, на которые я никогда категорически не соглашусь», — сказал парламентарий.
«Когда мы говорим о системе традиционных ценностей, то она неотделима от христианской традиции, потому что европейскость и христианскость в хорошем смысле — это слова-синонимы», — cчитает он.
По словам Марзалюка, разработанная в Беларуси концепция проекта закона «О противодействии домашнему насилию» не обсуждалась с депутатами, она «рождена в одном из подразделений МВД при активном содействии глобальных фондов».
«Скажу искренне, что я принадлежу к тем людям, которые не поддерживают саму идею этой концепции, считают ее антиконституционной, противоречащей белорусскому законодательству, — заявил депутат. — В самой концепции нет особо ничего хорошего, ничего плохого. Это сотрясение воздуха, но очень, с моей точки зрения, вредное и опасное. Что я имею в виду? Я считаю, что есть фундаментальные права, которые гарантированы белорусским государством, декларацией прав человека. И одной из фундаментальных таких ценностей является семья».
Марзалюк уверен, что концепция нарушает статью 32 Конституции в части равноправия супругов в семейных отношениях. «Концепция имеет колоссальный дисбаланс между правами и обязанностями мужчин и женщин. Потому что агрессор и обидчик, как и в европейских законах, почему-то только мужчина (по данным МВД, среди совершающих домашнее насилие 90% агрессоров составляют мужчины - прим. UDF.BY). И женщина, которая всегда позиционируется как жертва. Каждый из нас знает ситуации, когда жертвой бывает кто-то другой. Родители почему-то всегда выступают в ипостаси обидчиков, которые только и делают, что вредят своим детям. Ну и самое основное, что нам предлагается ситуация, в которой дела о домашнем насилии будут выведены за рамки административного и уголовного процесса, а процесс — это единственный способ, когда можно при помощи закона выяснить, какие происходили события», — сказал депутат.
«С моей субъективной точки зрения, определенные месседжи этой концепции противоречат Кодексу о браке и семье и Концепции национальной безопасности», — заявил Марзалюк.
Парламентарий также выступает против введения отдельной ответственности за психологическое и экономическое насилие, если эти термины не будут четко определены.
Марзалюк подчеркнул, что его удивляет «желание бездумно обезьянничать, использовать чужой опыт и перекладывать его на белорусские реалии».
Министерство внутренних дел вынесло концепцию проекта закона «О противодействии домашнему насилию» на общественное обсуждение в июле. В октябре документ планируется представить Александру Лукашенко.
В проекте предлагаются меры профилактики и пресечения насилия не только в кругу семьи, но и со стороны бывших супругов или пар, которые когда-либо жили вместе и вели общее домашнее хозяйство.
Концепция разработана на основании практики применения действующих нормативных правовых актов, проведенных научных исследований, а также наилучших методов противодействия домашнему насилию, считают в МВД. Ее основной целью является защита прав граждан, подвергающихся домашнему насилию.
В концепции законопроекта сформулированы понятия в сфере правового регулирования работы по противодействию домашнему насилию и принципы осуществления этой деятельности. Один из принципов — поддержка семьи «как фундаментального социального института общества и укрепление традиционных ценностей». Кроме того, в документе изложены возможные полномочия и порядок взаимодействия органов, отвечающих за противодействие домашнему насилию, а также специальные меры по оказанию помощи пострадавшим и способы превентивного воздействия в отношении бытовых агрессоров.