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Первое место на областных «Дожинках» заняло ОАО «Шайтерово»

28.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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ОАО «Шайтерово» — неизменный лидер сельхозпроизводства в районе и области. И в этом году коллектив занял первое место в областном соревновании.

Сельхозпредприятие неоднократно побеждало на областных и республиканских «Дожинках» в разных номинациях — занимало призовые места по производству зерна, культуре земледелия, благоустройству мехдворов и ферм.

Первое место на областных «Дожинках» заняло ОАО «Шайтерово»

Передовики жатвы ОАО «Шайтерово».
В центре – М. П. Гумненков и О. П. Велюга.

В этом году шайтеровцы стали победителями областного соревнования на уборке зерновых и зернобобовых культур в своей группе. Благодарственным письмом и денежной премией награждена главный агроном сельхозпредприятия Ольга Велюга.
Признанием заслуг всего коллектива стало занесение его на республиканскую Доску Почёта.
Главная черта сельхозпредприятия – стабильная и эффективная работа. Год выдался непростым, но вопреки сложным погодным условиям по многим показателям достигнуты положительные результаты. Отлично поработали на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, рапса, заготовке кормов. Показатели говорят сами за себя: урожайность зерновых в этом году составила 44,3 центнера с гектара, на отдельных участках – 50 ц/га и выше. Произведено 153 кг зерна на 1 балло-гектар уборочной площади. И это при том, что зерновой клин в хозяйстве самый большой в районе – 2080 гектаров. Намолочено 718 тон маслосемян рапса при урожайности 23 ц/га, свыше 1000 тонн гороха и кормовых бобов. А урожайность кукурузы превысила 400 ц/га.
Значительные успехи достигнуты и в животноводстве. В общем производстве молока в районе на ОАО “Шайтерово” приходится 11%. Средний надой от коровы составляет 26 кг молока в сутки. Сельхозпредпритие занимается не только крупным рогатым скотом, но и успешно развивает свиноводство.
Фундаментом всех успехов является коллектив. Самоотверженный труд, постоянное совершенствование знаний и мастерство приносят победу. 14 лет руководит коллективом М. П. Гумненков. Всегда можно положиться на знания и опыт главного инженера В. К. Шиманского. Важный участок работы у главного агронома О. П. Велюга.
Из года в год растёт число комбайнеров, перешагнувших тысячный рубеж по намолотам зерна. Среди лучших – комбайнеры Геннадий Григорьев, Денис Ясюкевич, Андрей Стайнов; водители-механизаторы Михаил Шкиндер, Валерий Бондаренок, Михаил Петухов, Виктор Шиманский.
Шайтеровцы никогда не останавливаются на достигнутом, они следят за последними новинками, соблюдают и совершенствуют агротехнические приемы, стараются их укоренять. Аграрии смело берут на себя ответственность за производственные участки, целыми семьями работают в сельхозпредприятии, осваивают новую высокопроизводительную технику и неизменно добиваются хороших результатов.
Ксения КОВАЛЁНОК.

 
 
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