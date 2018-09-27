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В Верхнедвинске к «Дожинкам» подготовлено более 200 объектов

28.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В Верхнедвинске к «Дожинкам» подготовлено более 200 объектов

Верхнедвинск принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2018» в обновленном виде. Город полностью преобразился, радуя хозяев и гостей построенными и реконструированными объектами социальной сферы, административными зданиями, жилыми домами, благоустроенными улицами и скверами, местами отдыха и спортивными площадками. Всего к «Дожинкам» обновлено более 200 объектов, многие из которых возведены с нуля или полностью реконструированы. На эти цели направлено около 20 миллионов рублей.
В организации и проведении масштабных работ были объединены усилия областной и районной власти, отраслевых ведомств, специализированных организаций, трудовых коллективов, спонсоров и всех жителей района. Общее стремление сделать Верхнедвинск краше и комфортнее дало желаемый результат – город встречает гостей в новом облике, удивляет добротными объектами, эффектным ландшафтным дизайном, обновлённой инфраструктурой. А главное – всё сделанное останется здесь и будет служить на благо людям, способствовать улучшению качества их жизни.

 
 
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> Верхнедвинск принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2018» в обновленном виде. Город полностью преобразился, радуя хозяев и гостей...
 
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