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В Верхнедвинске к «Дожинкам» подготовлено более 200 объектов
28.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Верхнедвинск принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2018» в обновленном виде. Город полностью преобразился, радуя хозяев и гостей построенными и реконструированными объектами социальной сферы, административными зданиями, жилыми домами, благоустроенными улицами и скверами, местами отдыха и спортивными площадками. Всего к «Дожинкам» обновлено более 200 объектов, многие из которых возведены с нуля или полностью реконструированы. На эти цели направлено около 20 миллионов рублей.
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> Верхнедвинск принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2018» в обновленном виде. Город полностью преобразился, радуя хозяев и гостей...
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