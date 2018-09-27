В Верхнедвинске открылся аграрный класс

В Верхнедвинской гимназии в новом учебном году открылся профильный класс аграрной направленности.

Создание такого класса особенно актуально для нашего района, нуждающегося в специалистах сельскохозяйственной отрасли. И когда в июле 2018 года Министерство образования Республики Беларусь утвердило учебную программу факультативного занятия «Введение в аграрные профессии», в гимназии воспользовались возможностью готовить детей к востребованным на рынке труда специальностям.

Как рассказала директор гимназии Г.Н. Васеха, программа составлена в соответствии с задачами развития агропромышленного комплекса страны. У ребят 10-11 классов будет возможность осуществить первичную самодиагностику своих способностей и определиться с выбором дальнейшего обучения. А он немалый – 24 аграрные специальности! Важно заинтересовать учащихся профилем и показать перспективы развития современного сельхозпроизводства.

Рассказать о важности и особенностях труда в аграрной отрасли на первое занятие к ребятам пришла известный специалист сельского хозяйства района Л.К. Гресько. Опытный профессионал и преданный своему делу специалист убедила школьников в том, что именно труд в сельском хозяйстве – главный на земле.

— Все основные потребности человека: еда, одежда, лекарства, средства гигиены и многое другое, — с поля, — отметила Люция Казимировна. – И производит их сельский труженик. Вот и получается, что нет ничего мудрее хлеба и важнее – человека, который его добывает. Поэтому без работы тот, кто выберет сельскохозяйственную профессию, никогда не останется – в его труде нуждаются всегда.

А ещё ветеран сельхозпроизводства обратила внимание школьников на то, что нынешний труд в поле и на ферме вовсе не такой обыденный, каким многие его считают. Она пригласила ребят посетить выставку современной техники, которая будет работать возле стадиона во время «Дожинок». Сегодня в хозяйства приходят машины и агрегаты, оснащенные электроникой и требующие инженерных знаний. Всё более технологичным и комфортным становится труд и в растениеводстве, и в животноводстве. И работать будущие ветврачи, агрономы, зоотехники, биохимики и другие специалисты сельского хозяйства могут как на родной земле, в агрогородках и райцентрах, так и в крупных городах – их знания нужны во многих сферах.

Люция Казимировна подарила ребятам освящённый сноп, который по их общему решению станет талисманом аграрного класса и будет напоминать о верности родной земле и стремлении приобрести нужную профессию и состояться в ней.