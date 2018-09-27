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Лукашенко констатировал, что СНГ не развивается ни в теории, ни на практике

28.09.2018 13:48 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко констатировал, что СНГ не развивается ни в теории, ни на практике

фото: president.gov.by

Между тем, подчеркнул президент, объединение усилий государств-членов СНГ необходимо для противостояния неправовым механизмам, которые Запад использует для разрушения системы международной торговли.

Выступая 28 сентября на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате, Александр Лукашенко напомнил об основном приоритете СНГ – укреплении экономического сотрудничества.

Белорусский президент подчеркнул, что сегодня экономики стран СНГ поставлены в уязвимое положение в связи с разрушением системы международной торговли, которое происходит «с подачи Запада». По мнению Лукашенко, противостоять этим вызовам можно, лишь объединив усилия для совместной защиты интересов на глобальном рынке и при этом активизировав взаимную торговлю и инвестиции, расшив промышленную кооперацию.

«Сегодня, к сожалению, у нас отсутствует общее видение и "генеральный" план развития СНГ. Не удалось до конца сформулировать теоретическую модель и создать практическую стратегию экономической интеграции наших стран», - констатировал белорусский президент.

Лукашенко предложил обновить экономический блок в рамках ревизии Концепции дальнейшего развития СНГ. По его мнению, взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества. «Следует определить направления для сопряжения возможностей наших стран с крупными международными проектами, в первую очередь с Экономическим поясом Шёлкового пути», - подчеркнул Лукашенко.

Глава Беларуси предложил поручить Сергею Лебедеву и Тиграну Саркисяну активизировать подготовку к подписанию обновлённого Меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ.

 
 
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Между тем, подчеркнул президент, объединение усилий государств-членов СНГ необходимо для противостояния неправовым механизмам, которые Запад использует для...
 
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