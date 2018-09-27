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В Казахстане пройдут тактико-специальные учения ОДКБ

28.09.2018 13:30 — Разное | Ежедневник  
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В Казахстане пройдут тактико-специальные учения ОДКБ

фото: eurasia.exper

C 1 по 5 октября в Казахстане будут проведены тактико-специальные учения с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств-членов ОДКБ «Поиск-2018».

Об этом сообщает Министерство обороны Казахстана. Как следует из релиза, в учениях задействованы органы военного управления, подразделения разведки и сил специального назначения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Международные тактико-специальные учения «Поиск-2018» проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018» Коллективных Сил оперативного реагирования ОДКБ.

В программе командно-штабных учений – тренировки управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил государств-участников.

Торжественное открытие учений состоится 1 октября на учебном полигоне «Гвардейский».


 
 
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C 1 по 5 октября в Казахстане будут проведены тактико-специальные учения с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств-членов ОДКБ...
 
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