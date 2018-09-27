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Беларусь снова продала «Полонезы» Азербайджану
28.09.2018 13:22 — Разное | Ежедневник
фото: mod.gov.az
Как сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана, 27 сентября в страну прибыла очередная партия РСЗО «Полонез», произведенных в Беларуси.
«Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь, очередная партия 301-милимметровых оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» доставлена в Азербайджан», - говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, что это уже не первая поставка реактивных систем залпового огня: в июне произведенные в Беларуси системы были продемонстрированы на открытии новой воинской части ракетных войск азербайджанской армии. На мероприятии присутствовал президент страны Ильхам Алиев
Эта сделка ожидаемо вызвала недовольство и недоумение Армении. «Сожалеем, что Беларусь, являясь дружественной нам страной, будучи вовлеченной с нами в многосторонних форматах и имея союзнические обязательства, продает вооружение стране, которая имеет с нами конфликт», — заявил тогда замминистра иностранных дел Армении Рубен Рубинян. Продажу «Полонезов» Рубинян назвал нелогичным поступком, ведь Беларусь и Армения, в отличие от Азербайджана, являются членами ОДКБ.
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Как сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана, 27 сентября в страну прибыла очередная партия РСЗО «Полонез», произведенных в Беларуси.
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