Сбежавшие из психбольницы в Могилеве подростки украли три машины. Их задержали в Мстиславле

24 сентября три подростка сбежали из могилевской психбольницы. Для одного из них это был уже третий побег. По сообщению УВД Могоблисполкома, парней задержали в Мстиславле, куда они приехали на угнанной машине.

Парни угнали в Могилеве три автомобиля – двое «Жигулей» и одну «Волгу». Две машины из-за технической неисправности они оставили на соседних улицах, а на третьей поехали в Мстиславль. Там их остановила ГАИ. «В настоящее время подростки задержаны до предъявления обвинения в совершенных преступлениях», – указано в сообщении УВД.

24 сентября около 18.00 парни разбили окно на первом этаже больницы и сбежали. Милиция предполагала, что они направятся в Россию. Все трое – учащиеся средних специальных учреждений образования области. Один из них – Иван Янковский, которому 17 лет, сбегал уже дважды (теперь трижды). Второй такой случай произошел совсем недавно – 30 августа он с двумя другими подростками сбежал из подросткового лагеря в Мстиславском районе, а 8 сентября его нашли на стройке в Москве.