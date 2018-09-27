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День пожилых людей в кинотеатре "Мир": фильм "Жили-были" и концерт

28.09.2018 — Разное | Mlife  
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Вас ждёт мини-концерт и просмотр фильма российских кинематографистов «Жили-были».



Отвлекитесь от рутинных дел, мобильных телефонов и компьютеров. Фильм о простых людях, находчивых, изобретательных, с огромным чувством юмора по сценарию Алексея Бородачева, Очень душевное, доброе кино, от которого на душе тепло, которое скрасит ваш досуг и подарит вам легкий и летний позитив! Композитором выступил Леонид Агутин. Не проходите мимо! Посмотрите хорошее кино, наполненное смыслом и таким необыкновенно талантливым актерским составом: Фёдор Добронравов, Ирина Розанова, Роман Мадянов.

Рекомендуем к просмотру всем!

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Начало сеанса в Малом зале- 16.00.
 
 
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30 сентября кинотеатр «МИР» приглашает мозырян на мероприятие, посвящённое Дню пожилых людей. ﻿далее...
 
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