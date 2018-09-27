Вас ждёт мини-концерт и просмотр фильма российских кинематографистов «Жили-были».





Отвлекитесь от рутинных дел, мобильных телефонов и компьютеров. Фильм о простых людях, находчивых, изобретательных, с огромным чувством юмора по сценарию Алексея Бородачева, Очень душевное, доброе кино, от которого на душе тепло, которое скрасит ваш досуг и подарит вам легкий и летний позитив! Композитором выступил Леонид Агутин. Не проходите мимо! Посмотрите хорошее кино, наполненное смыслом и таким необыкновенно талантливым актерским составом: Фёдор Добронравов, Ирина Розанова, Роман Мадянов. Рекомендуем к просмотру всем!Пенсионерам скидка!Начало сеанса в Малом зале- 16.00.