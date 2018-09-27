|
ДТП со смертельным исходом в Мозыре
Видео:
Авария со смертельным исходом произошла 27 сентября, в четвёртом часу дня недалеко от трамвайного депо.
При столкновении Renault Duster и самосвала МАЗ серьёзно пострадал легковой автомобиль. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель Renault.
По одной из версий,
В обстоятельствах трагического ДТП разбирается следственно-оперативная группа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель Renault Duster попал под МАЗ и погиб на местедалее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)