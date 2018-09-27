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ДТП со смертельным исходом в Мозыре

28.09.2018 — Разное | Mlife  
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Видео: телеканал «Мозырь»

Авария со смертельным исходом произошла 27 сентября, в четвёртом часу дня недалеко от трамвайного депо.

При столкновении Renault Duster и самосвала МАЗ серьёзно пострадал легковой автомобиль. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель Renault.

По одной из версий, высказанной пользователями в сообществе «Хамство на дорогах Мозыря»,  ДТП спровоцировала девушка на «Лагуне», которая вырезала «Дастера» на встречную полосу.

Сама девушка это отрицает и говорит, что в момент аварии у «Дастера» была свободная полоса, а она в это время выехала на дополнительную. Как рассказал ещё один источник, со слов сына погибшего, его отцу стало плохо – он направлялся в больницу.



В обстоятельствах трагического ДТП разбирается следственно-оперативная группа.


 
 
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Водитель Renault Duster попал под МАЗ и погиб на местедалее...
 
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