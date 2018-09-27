В Волковыске открылся новый лечебный корпус районной больницы





В Волковыске открылся новый лечебный корпус на 260 коек центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

В новом здании разместились отделения анестезиологии и реанимации, хирургии, неврологии, кардиологии, а также травматологическое и терапевтическое отделения, четыре операционных блока. Введение в эксплуатацию нового лечебного корпуса позволило в первую очередь улучшить условия для пребывания пациентов. Появилась возможность объединить медицинские учреждения города Волковыска в медицинский городок.









«Сделан серьезный шаг в совершенствовании медицинской базы в системе здравоохранения региона. С вводом нового корпуса будут улучшены доступность и качество медуслуг не только для жителей Волковысского и близлежащих районов», — отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в каждом регионе области приводятся в порядок центральные районные больницы.





Владимир Кравцов

Строительство нового лечебного корпуса Волковысской ЦРБ велось с 2012 года. Финансировался объект за счет средств районного и областного бюджетов. На эти цели было направлено свыше Br30 млн. За средства областного и районного бюджетов закупалась и необходимое оборудование, мебель, оргтехника, инвентарь.





«Сегодня мы активно реформируем первичное звено, улучшаем качество оказания медицинской помощи в региональных центрах. Волковыск тому пример. Благодаря сотрудничеству министерства и местных властей, когда каждый четко выполнил свою задачу, мы на выходе получили хороший объект, который позволит оказывать медицинскую помощь с применением высоких технологий», — отметил министр здравоохранения Валерий Малашко. По линии Минздрава в новый корпус поставлено оборудование на сумму Br2 млн — рентгеноаппараты, наркозно-дыхательные аппараты, УЗИ-аппарат, операционные столы.





Валерий Малашко

Открытие в районах межрегиональных медцентров позволяет улучшить качество услуг населению — Малашко Такое мнение сегодня журналистам высказал министр здравоохранения Валерий Малашко

На базе нового корпуса в перспективе могут быть организованы межрайонные отделения (урологическое, хирургическое, травматологическое), что позволит оказывать специализированную помощь населению Волковысского района и близлежащих районов, внедрять и выполнять сложные, высокотехнологичные и малоинвазивные методы лечения, сократить средние сроки пребывания пациентов на койках. На освобождаемых площадях главного лечебного корпуса после ремонта планируется разместить детскую поликлинику.













Развитие материальной и технической базы системы здравоохранения в регионе будет продолжено. В 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию центральной районной больницы в Островце. «Это солидный объект. Самое крупное медучреждение в районах области. Она будет иметь межрегиональное значение, обслуживать все северные районы Гродненской области, а также некоторые регионы Минщины. Там будут созданы современные центры важнейших направлений медицинских услуг», — отметил Владимир Кравцов.









Он также рассказал, что заканчивается разработка проектно-сметной документации по строительству онкоцентра в Гродно. Строительные работы планируется начать в 2019 году.

Фото Леонида Щеглова

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