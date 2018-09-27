ОГАИ Осиповичского РОВД информирует: «Не будь невидимкой — засветись в темноте!»

28 сентября в Республике Беларусь проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой — засветись в темноте!». Цель данного мероприятия — пропаганда использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого транспорта.

За 8 месяцев 2018 года на дорогах области зарегистрировано 257 дорожно-транспортных происшествий, в которых 31 человек погиб и 286 получили травмы. Участниками 78 ДТП стали пешеходы, в 25 авариях пострадали велосипедисты. Зарегистрирован 1 факт наезда на гужевой транспорт.

Многие из этих аварий произошли по вине самих граждан: пеших участников движения и любителей велотранспорта. Нередки случаи совершения ДТП с участием пешеходов в темное время суток. С начала текущего года зарегистрировано 28 таких аварий, в них 8 человек погибли и 21 получили травмы.

Основными причинами наездов по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности. Все также пешеходы пересекают проезжую часть в неустановленных местах, находятся любители «перескочить» дорогу на запрещающий сигнал светофора. Отдельные же граждане, не задумываясь о собственной жизни, как «тени» выходят на темную дорогу, не удосужившись обозначить себя световозвращающими элементами.

В Беларуси, как в большинстве Европейских стран, США, Прибалтике введено обязательное ношение светоотражателей для пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Штраф за данное правонарушение составляет от 1 до 3 базовых величин.

Уважаемые граждане! Если Вы заметили на проезжей части нетрезвого пешехода, велосипедиста или возчика гужевого транспорта – не будьте безразличными! Поведение пьяного на дороге непредсказуемо. В ваших силах предотвратить трагедию. НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ! Вовремя сообщите в милицию по телефону 102 о нахождении нетрезвого человека на дороге. Возможно, этот звонок спасет чью-то жизнь!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ОГАИ Осиповичского РОВД информирует: «Не будь невидимкой — засветись в темноте!» 28 сентября в Республике Беларусь проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой — засветись в темноте!». Цель данного...