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ОГАИ Осиповичского РОВД информирует: «Не будь невидимкой — засветись в темноте!»

28.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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28 сентября в Республике Беларусь проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой — засветись в темноте!». Цель данного мероприятия — пропаганда использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого транспорта.
За 8 месяцев 2018 года на дорогах области зарегистрировано 257 дорожно-транспортных происшествий, в которых 31 человек погиб и 286 получили травмы. Участниками 78 ДТП стали пешеходы, в 25 авариях пострадали велосипедисты. Зарегистрирован 1 факт наезда на гужевой транспорт.
Многие из этих аварий произошли по вине самих граждан: пеших участников движения и любителей велотранспорта. Нередки случаи совершения ДТП с участием пешеходов в темное время суток. С начала текущего года зарегистрировано 28 таких аварий, в них 8 человек погибли и 21 получили травмы.
Основными причинами наездов по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности. Все также пешеходы пересекают проезжую часть в неустановленных местах, находятся любители «перескочить» дорогу на запрещающий сигнал светофора. Отдельные же граждане, не задумываясь о собственной жизни, как «тени» выходят на темную дорогу, не удосужившись обозначить себя световозвращающими элементами.
В Беларуси, как в большинстве Европейских стран, США, Прибалтике введено обязательное ношение светоотражателей для пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Штраф за данное правонарушение составляет от 1 до 3 базовых величин.
Уважаемые граждане! Если Вы заметили на проезжей части нетрезвого пешехода, велосипедиста или возчика гужевого транспорта – не будьте безразличными! Поведение пьяного на дороге непредсказуемо. В ваших силах предотвратить трагедию. НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ! Вовремя сообщите в милицию по телефону 102 о нахождении нетрезвого человека на дороге. Возможно, этот звонок спасет чью-то жизнь!

 
 
Ссылка на источник 102
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28 сентября в Республике Беларусь проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой — засветись в темноте!». Цель данного...
 
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